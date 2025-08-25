Общественное Вещание официально сообщило, что Украина примет участие в Евровидении-2026. 70-й песенный конкурс состоится в мае в Австрии после победы JJ, который выступал с песней Wasted Love.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное Вещание.

Важно К 70-летию конкурса: организаторы Евровидения представили обновленный логотип

В 2026 году Евровидение будет весомым музыкальным событием, ведь этот конкурс юбилейный. Масштабные мероприятия, усиленное внимание медиа – это то, чего стоит ожидать. Для Украины это возможность зазвучать еще громче и еще раз подтвердить нашу силу и неповторимость нашей музыкальной ДНК,

– отметила глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

По ее словам, команда хочет доказать, что в Украине есть артисты, которые создают музыку европейского уровня, задают тренды, доносят глубинные смыслы и показывают высокий уровень творчества, несмотря на сложные условия войны.

Юбилейный конкурс, к которому будет приковано внимание мира, – как раз лучшая для этого возможность. К тому же учитывая круглую дату в календаре Евровидения готовим сюрпризы на Нацотборе. О них начнем рассказывать уже скоро,

– заинтриговала Скибинская.

Для справки! Евровидение-2026 пройдет в Вене на Wiener Stadthalle. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Кто представлял Украину на Евровидении-2025?