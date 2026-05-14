Входит в тройку лидеров: представительница Австралии на Евровидении-2026 зажгла сцену в Вене

Второй полуфинал Евровидения-2026 в самом разгаре. Одиннадцатой на сцену вышла фаворитка букмекеров – представительница Австралии Дельта Гудрем.

В рейтинге букмекеров австралийская певица находится на третьей строчке, пишет eurovisionworld.

Дельта Гудрем является одной из самых успешных австралийских артисток, которая долгое время имела влияние на мировую индустрию развлечений. На сцене 70-го песенного конкурса Евровидение она исполнила трек Eclipse.

Представительница Австралии зажгла арену Wiener Stadthalle, зрители в зале поддерживали ее. Гудрем продемонстрировала красивый вокал, хотя немного переволновалась.

Певица подписала свой первый контракт в 15 лет и получила международное признание с дебютным альбомом Innocent Eyes. Он стал одним из самых продаваемых альбомов в истории Австралии.

Дельта также построила успешную карьеру на телевидении и девять сезонов была тренером в The Voice Australia. Книга артистки Bridge Over Troubled Dreams стала бестселлером, а ее дебютный аромат – самым продаваемым парфюмом в истории Австралии.

