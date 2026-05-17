В финале Евровидения-2026 победила Болгария. Страну представляла певица Dara с песней Bangaranga.

Страна вернулась на песенный конкурс со взрывным хитом и одержала победу. Этот результат прокомментировала сама артистка в ролике на инстаграм-странице Евровидения.

Dara записала видео для всех поклонников и поблагодарила их за поддержку. Она призналась, что пока не может поверить в то, что произошло.

Я так счастлива, что вы почувствовали Bangaranga. Я благодарна за все, что произошло сегодня. Все это кажется нереальным сейчас. Что я могу сказать? Оставайтесь верными себе, будьте смелыми, мечтайте, и случатся невероятные вещи. Жизнь – это действительно чудо,

– сказала артистка.

Dara о победе на Евровидении: видео

Что известно о Dara?

Болгарская певица является одной из самых популярных в своей стране. Она смело смешивает жанры, имеет мощную харизму и интересный голос. Первую популярность Dara получила в 2015 году, когда приняла участие в "Х-Факторе" и заняла там третье место.

Уже через год певица начала работать над сольной карьерой и выпустила ряд синглов. С 2021 года Dara является тренером в проекте "Голос Болгарии".

Ранее было известно, что одним из соавторов песни Bangaranga является греческий композитор Димитрис Контопулос, которого называют давним другом Киркорова. И сам путинист в разговоре с российской ведущей подтвердил, что сотрудничал с болгарской делегацией.