5 популярных звезд, которые принимали участие в Евровидении

Евровидение позволяет музыкантам не только представить свою страну, но и стать более популярными и представить себя международному музыкальному сообществу. Но были и случаи, когда исполнители участвовали в конкурсе, уже имея славу и известность.

Show 24 расскажет о популярных артистах, которые принимали участие в Евровидении. На это время они были или на пике своей карьеры, или уже становились известными.

Селин Дион

Селин Дион стала известной как франкоязычная певица. В 1983 она стала победительницей премии Félix Awards и получила ряд наград. В 1988 году Селин Дион выступила на Евровидении от Швейцарии и победила. Хотя певица сначала считала, что швейцарской публике не захочется, чтобы их представляла артистка из Канады.

ABBA

Всемирно известная шведская группа основали в 1972 году, а в следующем году вышел их дебютный альбом. В 1974 они приняли участие в Евровидении и победили с песней Waterloo. Это принесло им еще большую бешеную популярность. Вслед за этой победой у коллектива развилась невероятная карьера. Все их песни становились хитами.

Клиф Ричард

Первый сингл Клифа Ричарда занял второе место в британском чарте. Следующие его треки тоже становились хитами. До появления группы The Beatles он был одним из самых популярных музыкантов в Великобритании. В 1968 году он принял участие в Евровидении, но занял второе место с разницей в один балл. Тогда на конкурсе впервые заподозрили фальсификацию и подкуп голосов.

Тото Кутуньо

Самая известная песня Тото Кутуньо L'italiano стала популярной в 1983 году, когда певец выступил с ней на Санремо. Но на фестивале трек занял лишь 5 место. Только в 1990 году Тото Кутуньо принял участие в Евровидении. Он выступил с песней Insieme: 1992 и одержал победу.

Оливия Ньютон-Джон

Певица победила на премии Грэмми в категории "Запись года" в 1974 году. Сингл I Honestly Love You стал хитом и принес Оливии бешеную популярность. После этого она представила Великобританию с песней Long Live Love. Выступление принесло ей 4 место.

Среди других знаменитостей на Евровидении – The Rasmus (Финляндия, 2022), Сэм Райдер (Великобритания, 2022), Katrina and the Waves (Великобритания, 1997), Нана Мускури (Люксембург, 1963), Хулио Иглесиас (Испания, 1970).