5 популярних зірок, які брали участь у Євробаченні
- Стаття розповідає про відомих музикантів, які брали участь у Євробаченні, таких як Селін Діон, ABBA, Кліф Річард, Тото Кутуньйо та Олівія Ньютон-Джон.
- Ці артисти або вже мали популярність на момент участі, або здобули ще більшу славу завдяки конкурсу.
- Окрім них, на Євробаченні також виступали такі знаменитості, як The Rasmus, Сем Райдер, Katrina and the Waves, Нана Мускурі та Хуліо Іглесіас.
Євробачення дає змогу музикантам не лише представити свою країну, але й стати більш популярними та презентувати себе міжнародній музичній спільноті. Але були й випадки, коли виконавці брали участь у конкурсі, вже маючи славу та відомість.
Show 24 розповість про популярних артистів, які брали участь у Євробаченні. На цей час вони були або на піку своєї кар'єри, або вже ставали відомими.
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Селін Діон
Селін Діон стала відомою як франкомовна співачка. У 1983 вона стала переможницею премії Félix Awards та здобула низку нагород. У 1988 році Селін Діон виступила на Євробачення від Швейцарії та перемогла. Хоч співачка спершу вважала, що швейцарській публіці не захочеться, щоб їх представляла артистка з Канади.
Селін Діон – Ne partez pas sans moi: дивіться відео онлайн
ABBA
Всесвітньо відомий шведський гурт заснували у 1972 році, а наступного року вийшов їхній дебютний альбом. У 1974 вони взяли участь у Євробаченні та перемогли з піснею Waterloo. Це принесло їм ще більшу шалену популярність. Слідом за цією перемогою у колективу розвинулась неймовірна кар'єра. Усі їхні пісні ставали хітами.
ABBA – Waterloo: дивіться відео онлайн
Кліф Річард
Перший сингл Кліфа Річарда посів друге місце у британському чарті. Наступні його треки теж ставали хітами. До появи гурту The Beatles він був одним з найпопулярніших музикантів у Великій Британії. У 1968 році він взяв участь у Євробаченні, але посів друге місце з різницею в один бал. Тоді на конкурсі вперше запідозрили фальсифікацію й підкуп голосів.
Кліф Річард – Congratulations: дивіться відео онлайн
Тото Кутуньйо
Найвідоміша пісня Тото Кутуньйо L'italiano стала популярною у 1983 році, коли співак виступив з нею на Санремо. Та на фестивалі трек посів лише 5 місце. Лише у 1990 році Тото Кутуньйо взяв участь у Євробаченні. Він виступив з піснею Insieme: 1992 та здобув перемогу.
Тото Кутуньйо – Insieme: 1992: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що Тото Кутуньйо хотіли заборонити в'їзд в Україну через підтримку політики Путіна, окупації Криму. Тоді співак також привітав російського диктатора з днем народження. Та в коментарі українським ЗМІ Тото Кутуньйо заявив, що не згоден з діями Путіна, а вітання було не особисто для нього.
Олівія Ньютон-Джон
Співачка перемогла на премії Греммі в категорії "Запис року" у 1974 році. Сингл I Honestly Love You став хітом та приніс Олівії шалену популярність. Після цього вона представила Велику Британію з піснею Long Live Love. Виступ приніс їй 4 місце.
Олівія Ньютон-Джон – Long Live Love: дивіться відео онлайн
Серед інших знаменитостей на Євробаченні – The Rasmus (Фінляндія, 2022), Сем Райдер (Велика Британія, 2022), Katrina and the Waves (Велика Британія, 1997), Нана Мускурі (Люксембург, 1963), Хуліо Іглесіас (Іспанія, 1970).