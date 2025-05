Show 24 розповість про популярних артистів, які брали участь у Євробаченні. На цей час вони були або на піку своєї кар'єри, або вже ставали відомими.

До слова Перший півфінал Євробачення-2025: під яким номером виступатиме Україна

Селін Діон

Селін Діон стала відомою як франкомовна співачка. У 1983 вона стала переможницею премії Félix Awards та здобула низку нагород. У 1988 році Селін Діон виступила на Євробачення від Швейцарії та перемогла. Хоч співачка спершу вважала, що швейцарській публіці не захочеться, щоб їх представляла артистка з Канади.

Селін Діон – Ne partez pas sans moi: дивіться відео онлайн

ABBA

Всесвітньо відомий шведський гурт заснували у 1972 році, а наступного року вийшов їхній дебютний альбом. У 1974 вони взяли участь у Євробаченні та перемогли з піснею Waterloo. Це принесло їм ще більшу шалену популярність. Слідом за цією перемогою у колективу розвинулась неймовірна кар'єра. Усі їхні пісні ставали хітами.

ABBA – Waterloo: дивіться відео онлайн

Кліф Річард

Перший сингл Кліфа Річарда посів друге місце у британському чарті. Наступні його треки теж ставали хітами. До появи гурту The Beatles він був одним з найпопулярніших музикантів у Великій Британії. У 1968 році він взяв участь у Євробаченні, але посів друге місце з різницею в один бал. Тоді на конкурсі вперше запідозрили фальсифікацію й підкуп голосів.

Кліф Річард – Congratulations: дивіться відео онлайн

Тото Кутуньйо

Найвідоміша пісня Тото Кутуньйо L'italiano стала популярною у 1983 році, коли співак виступив з нею на Санремо. Та на фестивалі трек посів лише 5 місце. Лише у 1990 році Тото Кутуньйо взяв участь у Євробаченні. Він виступив з піснею Insieme: 1992 та здобув перемогу.

Тото Кутуньйо – Insieme: 1992: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Тото Кутуньйо хотіли заборонити в'їзд в Україну через підтримку політики Путіна, окупації Криму. Тоді співак також привітав російського диктатора з днем народження. Та в коментарі українським ЗМІ Тото Кутуньйо заявив, що не згоден з діями Путіна, а вітання було не особисто для нього.

Олівія Ньютон-Джон

Співачка перемогла на премії Греммі в категорії "Запис року" у 1974 році. Сингл I Honestly Love You став хітом та приніс Олівії шалену популярність. Після цього вона представила Велику Британію з піснею Long Live Love. Виступ приніс їй 4 місце.

Олівія Ньютон-Джон – Long Live Love: дивіться відео онлайн

Серед інших знаменитостей на Євробаченні – The Rasmus (Фінляндія, 2022), Сем Райдер (Велика Британія, 2022), Katrina and the Waves (Велика Британія, 1997), Нана Мускурі (Люксембург, 1963), Хуліо Іглесіас (Іспанія, 1970).