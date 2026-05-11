Этот результат не превзошла ни одна страна: как Украина стала рекордсменом на Евровидении

Участие в песенном конкурсе Евровидение наша страна начала принимать с 2003 года. Тогда первым представителем от Украины стал Александр Пономарев с песней Hasta la vista. В этом году на шоу поехала 21-я украинская участница, которая будет бороться за право победить.

За все годы Украина побеждала трижды. В 2004 году первую победу для нас принесла певица Руслана и ее "Дикие танцы", в 2016 – Джамала с песней "1944", а в 2022 – Kalush Orchestra – "Stefania". Несмотря на то, что наша страна не стала рекордсменкой по победам, однако смогла установить другой важный рекорд. Такая статистика свидетельствует о том, что Украина имеет "высокий коэффициент успешности", ведь по сравнению с другими странами, которые соревнуются более 20 лет, не смогли получить больше, чем 7 побед. Далее в материале 24 Канал расскажет о чем идет речь.

Итак, Украина – единственная страна, которая ни разу не пропустила финал конкурса с момента введения полуфиналов. Все разы, когда выступали представители нашей страны, мы всегда оказывались в финалах. В этом году надеемся, что LELÉKA и в дальнейшем удержит этот уникальный рекорд.

Но и это еще не все. Мы уже упоминали, в 2022 году, когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, нашу страну на Евровидении представляла группа Kalush Orchestra. Тогда коллектив установил рекорд зрительского голосования, получив 439 баллов из 468 возможных. Общая сумма баллов – 631. Больше получил разве в 2017 году португалец Сальвадор Собрал с результатом – 758 баллов.

Интересный факт! Stefania стала первой победной украиноязычной хип-хоп песней.

Кому в этом году прогнозируют победу на Евровидении?

По состоянию на 11 мая 2026 года, на сайте eurovisionworld опубликованы первые прогнозы букмекеров. На первой строчке держится Финляндия. За выходные шанс на победу вырос с 34% до 38%. На втором месте – Греция, а на третьем – Дания.

Напомним, что в этом году Финляндию представляют Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin.