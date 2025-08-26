Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, не общается со своим старшим братом, ведь тот имеет пророссийские взгляды. Певец рассказал о разговоре, после которого их связь окончательно оборвалась.

Фагот рассказал, что перестал общаться с братом где-то в апреле 2022 года, ведь "душой он до сих пор застрял в СССР". Певец годами пытался убедить мужчину, что Советский Союз – это плохо, но не смог.

Там он себя помнит молодым, а сейчас – не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут назад в прошлое,

– предположил Фагот.

Вокалист группы ТНМК поделился, что прекратил общаться с братом после одного разговора. Когда в Харькове была сложная ситуация, тот попросился приехать к Фаготу в Киев.

Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин – х*йло". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждения и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, нам не о чем общаться",

– вспомнил певец.

Брат Фагота периодически присылает маме его сына поздравления с праздниками в вайбер.

"Как-то мы были в Харькове, снимали клип на песню "Найди меня". Во время паузы я взял машину и поехал на мамину могилу. Попасть туда – это сейчас целый квест, потому что кладбище заросло, много людей уехали и некому ухаживать. Но я все же нашел могилу, убрал, сделал фото и отправил брату – сделал шаг навстречу. Он сообщение увидел, но никак не отреагировал", – рассказал артист.

