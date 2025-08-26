Душой он до сих пор застрял в СССР, – лидер группы ТНМК о брате, с которым не общается несколько лет
- Фагот перестал общаться со своим братом примерно в апреле 2022 года из-за пророссийских взглядов последнего.
- Певец пытался убедить брата в негативности Советского Союза, но после отказа брата записать антипутинское видео, их связь окончательно оборвалась.
Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, не общается со своим старшим братом, ведь тот имеет пророссийские взгляды. Певец рассказал о разговоре, после которого их связь окончательно оборвалась.
Подробностями Фагот поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Фагот рассказал, что перестал общаться с братом где-то в апреле 2022 года, ведь "душой он до сих пор застрял в СССР". Певец годами пытался убедить мужчину, что Советский Союз – это плохо, но не смог.
Там он себя помнит молодым, а сейчас – не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут назад в прошлое,
– предположил Фагот.
Вокалист группы ТНМК поделился, что прекратил общаться с братом после одного разговора. Когда в Харькове была сложная ситуация, тот попросился приехать к Фаготу в Киев.
Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин – х*йло". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждения и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, нам не о чем общаться",
– вспомнил певец.
Брат Фагота периодически присылает маме его сына поздравления с праздниками в вайбер.
"Как-то мы были в Харькове, снимали клип на песню "Найди меня". Во время паузы я взял машину и поехал на мамину могилу. Попасть туда – это сейчас целый квест, потому что кладбище заросло, много людей уехали и некому ухаживать. Но я все же нашел могилу, убрал, сделал фото и отправил брату – сделал шаг навстречу. Он сообщение увидел, но никак не отреагировал", – рассказал артист.
