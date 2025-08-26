Вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, не спілкується зі своїм старшим братом, адже той має проросійські погляди. Співак розповів про розмову, після якої їхній зв'язок остаточно обірвався.

Фагот розповів, що перестав спілкуватися з братом десь у квітні 2022 року, адже "душею він досі застряг в СРСР". Співак роками намагався переконати чоловіка, що Радянський Союз – це погано, але не зміг.

Там він себе пам'ятає молодим, а зараз – не відчуває потрібним. Ймовірно, саме ці думки тягнуть назад у минуле,

– припустив Фагот.

Вокаліст гурту ТНМК поділився, що припинив спілкуватися з братом після однієї розмови. Коли у Харкові була складна ситуація, той попросився приїхати до Фагота в Київ.

Я погодився, але, знаючи його переконання, поставив умову записати відео з простим меседжем: "Путін – х*йло". Він відмовився. Я сказав: "Якщо ти не готовий змінити переконання і до цього часу віриш, що "русскій мір" тебе врятує, нам нема про що спілкуватися",

– пригадав співак.

Брат Фагота періодично надсилає мамі його сина привітання зі святами у вайбер.

"Якось ми були в Харкові, знімали кліп на пісню "Знайди мене". Під час паузи я взяв машину й поїхав на мамину могилу. Потрапити туди – це зараз цілий квест, бо цвинтар заріс, багато людей виїхали й немає кому доглядати. Але я все ж знайшов могилу, прибрав, зробив фото й надіслав братові – зробив крок назустріч. Він повідомлення побачив, але ніяк не відреагував", – розповів артист.

