Подробицями Фагот поділився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Читайте також Фагот розкритикував Данилка, який відмовляється перекладати пісні українською

Фагот розповів, що перестав спілкуватися з братом десь у квітні 2022 року, адже "душею він досі застряг в СРСР". Співак роками намагався переконати чоловіка, що Радянський Союз – це погано, але не зміг.

Там він себе пам'ятає молодим, а зараз – не відчуває потрібним. Ймовірно, саме ці думки тягнуть назад у минуле,

– припустив Фагот.

Вокаліст гурту ТНМК поділився, що припинив спілкуватися з братом після однієї розмови. Коли у Харкові була складна ситуація, той попросився приїхати до Фагота в Київ.

Я погодився, але, знаючи його переконання, поставив умову записати відео з простим меседжем: "Путін – х*йло". Він відмовився. Я сказав: "Якщо ти не готовий змінити переконання і до цього часу віриш, що "русскій мір" тебе врятує, нам нема про що спілкуватися",

– пригадав співак.

Брат Фагота періодично надсилає мамі його сина привітання зі святами у вайбер.

"Якось ми були в Харкові, знімали кліп на пісню "Знайди мене". Під час паузи я взяв машину й поїхав на мамину могилу. Потрапити туди – це зараз цілий квест, бо цвинтар заріс, багато людей виїхали й немає кому доглядати. Але я все ж знайшов могилу, прибрав, зробив фото й надіслав братові – зробив крок назустріч. Він повідомлення побачив, але ніяк не відреагував", – розповів артист.

Нагадаємо, раніше Фагот висловився про зрадницю Сніжану Єгорову.