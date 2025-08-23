Заяви Єгорової прокоментував учасник гурту ТНМК Олег Михайлюта, відомий як Фагот. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Читайте також Мовчать заради слави: українські зірки, які підтримують Путіна

Свого часу Фагот і Сніжана Єгорова товаришували й багато спілкувалися. Коли телеведуча була одружена з режисером Семеном Горовим, співак часто приходив до них в гості на чай.

Тоді вона здавалася цілком розсудливою. Її другий чоловік, Антін Мухарський, з яким теж розлучилась, жорстко пішов у націоналізм. А Сніжана у своєму стилі просто в пику Антіну робить прямо протилежне. І чим крінжовіше це виглядає, тим, напевно, їй здається, ефективнішим,

– висловився Фагот.

Ба більше, співак сумнівається, що Єгорова щира у своїх заявах.

Знаючи її, можна сказати так: хороші актори іноді настільки майстерно заграють, що важко зрозуміти, де правда, а де гра. Моє враження: це театральна постановка,

– поділився він.

Що говорила Сніжана Єгорова?

Нагадаємо, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Сніжана Єгорова заявила, що підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Телеведуча також називала його "героєм нашого часу".

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", – писала зрадниця.

Минулого року Єгорова назвала українок "тупор*лими папуасками", висміяла українську мову і боротьбу українського народу за перемогу у війні, яку розв'язала Росія.