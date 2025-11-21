Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту "Ранок у великому місті". Журналістка поцікавилась у Михайлюти, хто ця дівчина, адже навіть говорили, що співак зраджує кохану.

Багато чого говорять. Знаєш, як говорять: коли вас немає, про вас таке говорять. Передавайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити,

– відповів Олег Михайлюта.

Співак не розкрив ім'я загадкової дівчини. Він також зазначив, що міг триматися за руки з ким завгодно.

Фагот у проєкті "Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Скандальне відео з Фаготом поширили в тікток-акаунті star.ukraine. Воно назбирало понад 170 тисяч переглядів, багато вподобайок та коментарів. Ролик підписала так: "Фагот знайшов нову дівчину, ви вже бачили?"

Що відомо про особисте життя Олега Михайлюти?