Фагот висловився про мовчання Ротару щодо війни в новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Фагот зізнався, що давно не спілкувався з Софією Ротару. Вокаліст гурту ТНМК припустив, що співачка обрала мовчазну позицію під час повномасштабного вторгнення через те, що має активи на окупованих територіях.

Ми давно не спілкувалися, і, напевно, з початку повномасштабного вторгнення наші шлях не перетиналися. Наскільки я розумію, там є свої нюанси. Можливо, вона обережна через те, що має чимало активів на окупованих територіях. І ці питання поки не вирішені,

– зазначив Фагот.

Співак розповів, що під час війни бачився з сином Ротару Русланом Євдокименком.

Ми обидва байкери. Якось на Різдво перетиналися у спільних друзів,

– поділився він.

Іван Красовський заступився за Софію Ротару

Нагадаємо, раніше заслужений артист України Іван Красовський став на захист Софії Ротару, яку критикують через мовчання про російсько-українську війну.

"Софія Ротару завжди була обережною особою. Вона не виступає для когось і стільки зробила для культури, що, можливо, має право мовчати", – зазначив він.