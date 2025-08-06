Він до того ж розсекретив, де Ротару жила після початку великої війни й де знаходиться тепер. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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Так, за словами Івана Красовського, любов до України – це не обов'язково гучні заяви чи фото у вишиванці. Він вважає, що патріотизм – це щось внутрішнє, і не всі мають демонструвати його публічно.
Софія Ротару завжди була обережною особою. Вона не виступає для когось і стільки зробила для культури, що, можливо, має право мовчати,
– зазначив артист.
Красовський також поділився, де останнім часом жила Ротару. Після початку повномасштабного вторгнення, за його словами, співачка поїхала до Італії, але згодом повернулася.
Я знаю, що Софія Ротару в Україні, бо спілкуюся з її другом, який живе в США. Вона пробула в Італії, здається, два роки, але не змогла там жити,
– поділився Іван.
Зауважимо, що сам Іван Красовський зараз мешкає у США.
Іван Красовський / Фото з фейсбуку артиста
Що відомо про позицію Софії Ротару щодо війни в Україні?
- У перші місяці повномасштабного російського вторгнення співачка підтримала Україну у своїх соцмережах. Водночас з того часу вона не з'являється на публіці, не дає концертів. За словами її колишнього директора, виконавиця більше не виступає в Росії.
- Іноді Ротару публікує сторіс в інстаграм – наприклад, зі словами підтримки під час масованих атак або з привітаннями до важливих свят. У жовтні 2024 року Ротару натякнула, що перебуває в Києві, опублікувавши фото з могили свого чоловіка на Байковому кладовищі.