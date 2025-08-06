Він до того ж розсекретив, де Ротару жила після початку великої війни й де знаходиться тепер. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Так, за словами Івана Красовського, любов до України – це не обов'язково гучні заяви чи фото у вишиванці. Він вважає, що патріотизм – це щось внутрішнє, і не всі мають демонструвати його публічно.

Софія Ротару завжди була обережною особою. Вона не виступає для когось і стільки зробила для культури, що, можливо, має право мовчати,

– зазначив артист.

Красовський також поділився, де останнім часом жила Ротару. Після початку повномасштабного вторгнення, за його словами, співачка поїхала до Італії, але згодом повернулася.

Я знаю, що Софія Ротару в Україні, бо спілкуюся з її другом, який живе в США. Вона пробула в Італії, здається, два роки, але не змогла там жити,

– поділився Іван.

Зауважимо, що сам Іван Красовський зараз мешкає у США.

Іван Красовський / Фото з фейсбуку артиста

Що відомо про позицію Софії Ротару щодо війни в Україні?