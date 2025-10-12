Про це у новому інтерв'ю розповіла сестра Софії Ротару Ауріка. Пише Show 24 з посиланням на "Главком".
9 жовтня сестра Софії та Ауріки Ротару, Лідія, стала бабусею. Її донька Софія Хлябич (співачка Sonya Kay) народила близнюків-хлопчиків у Чернівцях. Відомо, що влітку 2020 році дівчина вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова.
Того ж дня вдруге став дідусем брат співачок Анатолій. Його донька Анна народила сина. В інтерв'ю виданню Ауріка Ротару привітала родину з поповненням.
До речі! Нещодавно журналіст Олексій Суханов в інтерв'ю ютуб-каналу "И Грянул Грэм" заявив, що Софія Ротару перебуває в Україні й навіть готуються дати інтерв'ю, але їй потрібен час.
Що відомо про родину Софії Ротару?
Софія Ротару має двох братів – Анатолія та Євгенія й трьох сестер – Зінаїду, Лідію й Ауріку.
Раніше Ауріка Ротару розповідала, що старша сестра Зінаїда живе в Кишиневі (столиця Молдови), середня сестра Лідія – в Чернівцях, Анатолій і Євгеній – в рідному селі Маршинці Чернівецької області, а вона з Софією – в Києві. Водночас співачка зазначила, що вони підтримують зв'язок.
Софія Ротару була у шлюбі з музикантом Анатолієм Євдокименком. Вони одружилися у 1968 році, а 23 жовтня 2002 року чоловік помер. Його поховали у Києві на Байковому кладовищі.
У подружжя народився син Руслан.