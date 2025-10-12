Про це у новому інтерв'ю розповіла сестра Софії Ротару Ауріка. Пише Show 24 з посиланням на "Главком".

Читайте також Після років мовчання: відомий журналіст заявив, що Софія Ротару готується дати інтерв'ю

9 жовтня сестра Софії та Ауріки Ротару, Лідія, стала бабусею. Її донька Софія Хлябич (співачка Sonya Kay) народила близнюків-хлопчиків у Чернівцях. Відомо, що влітку 2020 році дівчина вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова.

Того ж дня вдруге став дідусем брат співачок Анатолій. Його донька Анна народила сина. В інтерв'ю виданню Ауріка Ротару привітала родину з поповненням.

До речі! Нещодавно журналіст Олексій Суханов в інтерв'ю ютуб-каналу "И Грянул Грэм" заявив, що Софія Ротару перебуває в Україні й навіть готуються дати інтерв'ю, але їй потрібен час.

Що відомо про родину Софії Ротару?