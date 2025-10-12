Об этом в новом интервью рассказала сестра Софии Ротару Аурика. Пишет Show 24 со ссылкой на "Главком".

9 октября сестра Софии и Аурики Ротару, Лидия, стала бабушкой. Ее дочь София Хлябич (певица Sonya Kay) родила близнецов-мальчиков в Черновцах. Известно, что летом 2020 году девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова.

В тот же день во второй раз стал дедушкой брат певиц Анатолий. Его дочь Анна родила сына. В интервью изданию Аурика Ротару поздравила семью с пополнением.

Кстати! Недавно журналист Алексей Суханов в интервью ютуб-каналу "И Грянул Грэм" заявил, что София Ротару находится в Украине и даже готовятся дать интервью, но ей нужно время.

Что известно о семье Софии Ротару?