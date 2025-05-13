Так, на днях она дала интервью, где вспомнила своих братьев и сестер, в частности, рассекретила где сейчас находится София Ротару. Сообщает Show 24 со ссылкой на авторскую программу Анастасии Даугуле "Моя история".
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Как оказалось, вся семья Ротару живет в разных местах.
Разбросала нас судьба по городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София – мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья,
– отметила исполнительница.
София Ротару и ее сестра Аурика / Фото из инстаграма певицы
Она добавила, что София, как и все украинцы, переживает из-за войны, однако подчеркнула, что ее сестра должна отвечать сама за себя. "Она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", – сказала Аурика.
Программа "Моя история": смотрите видео онлайн
Что известно о Софии Ротару и ее позиции относительно войны
После начала большой войны певица поддержала Украину в соцсетях. Однако она почти не появляется публично, не дает концертов и, по словам бывшего директора, больше не будет выступать в России. В то же время иногда София Ротару публикует инстаграм-сторис, где, в частности, реагирует на массированные атаки по Украине и поздравляет поклонников с праздниками.
В октябре 2024 года певица намекнула, что что она находится в Киеве, опубликовав фото с могилы мужа на Байковом кладбище.