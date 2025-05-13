Так, на днях она дала интервью, где вспомнила своих братьев и сестер, в частности, рассекретила где сейчас находится София Ротару. Сообщает Show 24 со ссылкой на авторскую программу Анастасии Даугуле "Моя история".

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Как оказалось, вся семья Ротару живет в разных местах. Разбросала нас судьба по городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София – мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья,

– отметила исполнительница.

София Ротару и ее сестра Аурика / Фото из инстаграма певицы

Она добавила, что София, как и все украинцы, переживает из-за войны, однако подчеркнула, что ее сестра должна отвечать сама за себя. "Она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", – сказала Аурика.

Программа "Моя история": смотрите видео онлайн

Что известно о Софии Ротару и ее позиции относительно войны