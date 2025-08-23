Фагот вважає, що Данилко просто не хоче змінюватися і проявляє впертість. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю співака OBOZ.UA.

Ой, та все можливо – треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж – бажання. А це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприйме це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається,

– висловився Фагот.

Вокаліст гурту ТНМК пригадав, як переконував Олю Полякову перекласти пісні на українську мову. Спершу співачка скептично ставилася до цього, але зараз її творчість – повністю україномовна.

Я пам'ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: "Я що, повинна все співати українською?" Це було давно. Кажу: "Ну нехай не все, але хоча б почни". А тепер дивлюсь на афіші – сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала – молодець. Якби ще десять років тому почала, була б ще більшим молодцем,

– зазначив він.

Що Андрій Данилко казав про переклад пісень?

Нагадаємо, не так давно навколо Андрія Данилка розгорівся скандал через те, що він співав пісні російською мовою на концерті у Києві.

Раніше артист заявляв, що робота над україномовним репертуаром триває. Однак, крім того, Данилко говорив, що не буде перекладати свої хіти на українську мову.

"Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВН, і це таке: "ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк – для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите", – зазначав він.