Предательница Снежана Егорова еще до полномасштабного вторжения России против Украины не скрывала пророссийских взглядов. Телеведущая и актриса известна своими скандальными высказываниями.

Заявления Егоровой прокомментировал участник группы ТНМК Олег Михайлюта, известный как Фагот. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

В свое время Фагот и Снежана Егорова дружили и много общались. Когда телеведущая была замужем за режиссером Семеном Горовым, певец часто приходил к ним в гости на чай.

Тогда она казалась вполне здравомыслящей. Ее второй муж, Антин Мухарский, с которым тоже развелась, жестко ушел в национализм. А Снежана в своем стиле просто в рожу Антину делает прямо противоположное. И чем кринжовее это выглядит, тем, наверное, ей кажется, эффективнее,

– высказался Фагот.

Более того, певец сомневается, что Егорова искренна в своих заявлениях.

Зная ее, можно сказать так: хорошие актеры иногда настолько мастерски заигрывают, что трудно понять, где правда, а где игра. Мое впечатление: это театральная постановка,

– поделился он.

Что говорила Снежана Егорова?

Напомним, что за несколько дней до начала полномасштабного вторжения Снежана Егорова заявила, что поддерживает российского диктатора Владимира Путина. Телеведущая также называла его "героем нашего времени".

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", – писала предательница.

В прошлом году Егорова назвала украинок "тупор*лыми папуасками", высмеяла украинский язык и борьбу украинского народа за победу в войне, которую развязала Россия.