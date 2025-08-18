Когда-то эти люди жили в украинских городах или селах, делали первые шаги к славе, получали успех и зарабатывали деньги. Видимо, кто-то верил, что украинцы должны поддерживать украинцев, однако это не так. Некоторые звезды не просто решили "набрать в рот воды", но и публично поддержали Путина, а некоторые даже получил российское гражданство. В материале Show24 читайте о тех, кто выбрал сторону агрессора.

Какие украинские звезды поддержали Путина и замалчивают войну в Украине?

Ани Лорак (настоящее имя которой Каролина Куек) очень часто фигурирует в новостях об измене. Певица родом из Черновцов, много лет она жила и работала в Украине. В 2008 году даже представляла нашу страну на певческом конкурсе Евровидение.

Уже после 2014 года Лорак перебралась в страну-агрессора, а в Украину приезжала с концертами. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса. Кроме того, по информации российских СМИ, певица получила российское гражданство.

В прошлом году артистку в Украине лишили государственных наград. Сегодня она продолжает выступать для россиян, замалчивает тему войны и хвастается роскошной жизнью и поездками за границу со своим новым мужем.

Ани Лорак / Фото из соцсетей

Юрий Бардаш был продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна и других музыкальных проектов. С началом полномасштабной войны он перебрался в Россию, а впоследствии даже получил гражданство страны-агрессора.

В этом году Винницкий городской суд приговорил продюсера Юрия Бардаша к 10 годам заключения с конфискацией имущества за пропаганду войны и призывы к насильственным действиям против Украины.

Юрий Бардаш с российским паспортом / Фото из соцсетей

Во времена Революции Достоинства юморист Андрей Молочный выехал в Россию. В 2019 году он опубликовал сообщение в соцсетях, где написал, что "по Киеву ходят фашисты". Тогда он сказал, что надеется, что "как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти".

Когда началась большая война, то юморист решил вступиться за Киево-Печерскую лавру и деятельность Московского патриархата в Украине. Его не смущает, что российские ракеты уничтожают его родной город и мирных украинцев, а сам он зарабатывает кровавые рубли.

В июле этого года в Киеве произошло смертельное ДТП. Работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину, которая умерла в больнице. Фигурантом дела оказался сын предателя Молочного.

Андрей Молочный / Фото из открытых источников

Даниил Грачев был успешным фэшн-экспертом и телеведущим на украинском телевидении. И вдруг он покинул Украину ради карьеры в России, где стал ведущим на пропагандистских телеканалах. В 2013-14 годах Грачев проявлял патриотизм, даже приходил на Майдан, однако все это изменилось в 2015 году, когда его пригласили работать на российском шоу "Кофе с молоком".

Однажды предатель даже надел футболку с лицом российского диктатора Путина. Когда Россия начала полномасштабную войну, Грачев заявлял, что порой надо "молчать и просто следить".

Грачев надел футболку с лицом Путина / Скриншот с видео

София Стужук – известная блогер, которая до начала полномасштабной войны имела бизнес в Украине и в стране-террористке. Перед 24 февраля 2022 года Стужук называла себя россиянкой.

О большой войне она заговорила лишь через три недели после вторжения, где решила избежать четкой позиции, заявив, что призывает к миру. Позже она даже рекламировала российских блогеров. Кроме того, блогер живет за границей с новым мужем, продолжает общаться на русском языке и якобы не планирует возвращаться в Украину.

София Стужук / Фото из соцсетей

Мари Краймбери – певица, родом из Кривого Рога. В 2011 году она перебралась в Россию, где сначала работала преподавательницей танцев, а затем начала развивать музыкальную карьеру.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, певица ни разу не высказывалась на эту тему, однако продолжает развлекать россиян и получать награды от страны-агрессора. К слову, по имеющейся информации, родители и брат Мари до сих пор живут в Украине.

Мари Краймбери / Фото из соцсетей

Таисия Повалий, которая родом из села Шамраевка Киевской области, когда-то была звездой украинской эстрады. Во время войны на Донбассе и оккупации Крыма артистка продолжала развлекать россиян. А с началом большой войны предательница выбрала сторону России.

В 2023 году Повалий получила российский паспорт и стала гражданкой страны-агрессора. К слову, в ноябре прошлого года певицу лишили звания заслуженной артистки Украины.

Таисия Повалий / Фото РосСМИ

Регина Тодоренко – певица родом из Одессы, города, который почти каждый день находится под российскими обстрелами. Сначала ее карьера развивалась в Украине, а впоследствии она вышла замуж за россиянина Влада Топалова. Еще с 2014 года она избегала темы войны, отметив, что "старается не лезть в тему политики".

Когда началась большая война, то все, на что смогла это высказаться о любви и мире. В 2023 году она получила российский паспорт.

Реакция Тодоренко на полномасштабное вторжение / Фото из инстаграма Регины Тодоренко

Лиза Василенко, которая родом из Днепра, получила первую популярность благодаря сериалу "Школа". И через некоторое время перебралась в Россию, чтобы там строить карьеру. В 2021 году Василенко дала интервью, где сказала, что Киев и Москва – "это небо и земля". Украинцев, которые ее критиковали за переезд в государство-агрессора, назвала "тупыми", а войну России против Украины – "ср*чем". За это она попала в базу "Миротворец".

После 24 февраля 2022 года Лиза Василенко попросила прощения у украинцев и сказала, что ее приоритеты изменились. Модель даже участвовала в протестах в Москве, когда россияне выходили на улицы против войны. Затем она переехала за границу. Но сегодня девушка даже не вспоминает о войне в родной стране. Некоторое время она встречалась с российским рэпером Моргенштерном.

Лиза Василенко / Фото из соцсетей

Анну Седокову хорошо знают в Украине. Она родилась в Киеве, до 2014 года жила на две страны – Украина и Россия. В 2022 году, когда Россия начала большую войну против Украины, она заявила о "творческой паузе", переехала в США и затихла, чтобы не комментировать полномасштабное вторжение.

Артистка написала несколько размытых сообщений о мире, которые впоследствии удалила, чтобы иметь возможность зарабатывать кровавые рубли в Москве. Сегодня она занесена в подсанкционный список СНБО.

Анна Седокова / Фото из соцсетей

Снежана Егорова никогда не скрывала своей симпатии к России. Она говорила, что принципиально разговаривает на русском языке, поскольку считает язык страны-агрессора – достоянием украинцев.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения Егорова распространила в сети сообщение, в котором поддержала Владимира Путина и назвала его "героем нашего времени". В конце 2022-го на одном из российских телеканалов вышло шоу, где звезды критиковали украинскую власть и Владимира Зеленского. Среди гостей засветилась и Егорова. Это было ее первое за долгое время появление на публике.

Снежана Егорова / Фото из открытых источников

