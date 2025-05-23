Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Винницкого городского суда Винницкой области. Имя обвиняемого не указывается, однако из дела следует, что речь идет о Бардаше, пиши ряд украинских СМИ.
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Суд признал, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который долгое время жил и работал в Украине, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал агрессию России против Украины. Он осознавал, что может влиять на мнение людей в украинском и российском обществах.
Чтобы сохранить свои активы и осуществлять деятельность в России, обвиняемый давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины. К тому же он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду, в социальных сетях. Сообщается, что на судебные заседания обвиняемый не появлялся.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства:
- часть 2 статьи 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- часть 1 статьи 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституции Украины, а также распространение материалов к совершению таких действий);
- часть 2 статьи 110 (пропаганда войны);
- часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Приговор еще не вступил в законную силу.
Кто такой Юрий Бардаш
Напомним, что Юрий Бардаш родился на Луганщине. Был продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна и других музыкальных проектов.
Уехал в Россию. В 2024 году сообщил, что стал гражданином страны-агрессора.
В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против российских пропагандистов. Среди них и Юрий Бардаш.