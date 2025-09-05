Музыка 90-х и 2000-х, ретро-игры и благотворительность: в Днепре пройдет фестиваль "Поколение"
- Фестиваль "Поколение" в Днепре состоится с 5 по 7 сентября, местом проведения станет комплекс "Лавина", где запланированы выступления "Друга Ріка", Green Grey, Натальи Могилевской и телешоу "Караоке на Майдане".
- Фестиваль будет включать не только музыкальные выступления, но и ретро-игры, тематические декорации, стендап-шоу, DJ-выступления, а также фудкорт.
С 5 по 7 сентября в Днепре состоится фестиваль "Поколение". Организаторы называют его праздником музыки и поп-культуры 90-х и 2000-х – событием для тех, кто вырос на кассетах, ретро-играх и жвачках Turbo.
Где именно пройдет фестиваль, сколько стоят билеты и какой лайнап – смотрите далее в материале Show 24.
Локацией фестиваля "Поколение" станет комплекс "Лавина". Программа будет включать концерты известных исполнителей:
- 5 сентября – выступление группы "Друга Ріка";
- 6 сентября – концерт легендарных Green Grey;
- 7 сентября – шоу Натальи Могилевской и любимое телешоу "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком.
Впрочем, "Поколение" – это не только музыка. Посетители смогут окунуться в атмосферу прошлых десятилетий: сыграть на приставках Dendy и Sega, пройти уровни "Танчиков" и Mortal Kombat на ламповых телевизорах, испытать старые игровые автоматы, сделать фото возле тематических декораций, посетить стендап-шоу, фудкорт и DJ-выступления.
В Днепре пройдет фестиваль "Поколение": смотрите видео онлайн
Билет стоит 500 гривен за день. Для детей до 12 лет, пенсионеров, военных с удостоверением УБД и людей с инвалидностью 1-2 группы вход бесплатный. Фестиваль будет работать ежедневно с 14:00 до 23:00.
Кроме развлечений, мероприятие имеет и благотворительную цель. Все собранные средства направят на закупку систем радиоэлектронной борьбы для Третьей штурмовой бригады ВСУ.
Что известно о хедлайнерах этого уикенда?
- "Друга Ріка" – известная украинская рок-группа из Житомира, которая существует с 1996 года. Их музыка сочетает различные стили – от попрока до инди. Коллектив стал участником многих крупных фестивалей, а композиции "Пью из твоих ладоней", "Прости (Все пройдет)" и "Засыпай" давно полюбились слушателям.
- Green Grey – киевская группа, создана еще в 1993 году. Они одними из первых в Украине смешали рок, фанк и трип-хоп, а впоследствии добавили элементы дабстепа. Для многих именно Green Grey стали символом 90-х – благодаря энергичному звучанию и узнаваемому стилю.
- Наталья Могилевская – украинская певица, телеведущая и Народная артистка Украины. В последнее время она больше занималась театральными проектами, но недавно вернулась к музыке. Артистка обновила свой известный хит "Полюби меня такой", исполнив его на украинском.