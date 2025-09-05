С 5 по 7 сентября в Днепре состоится фестиваль "Поколение". Организаторы называют его праздником музыки и поп-культуры 90-х и 2000-х – событием для тех, кто вырос на кассетах, ретро-играх и жвачках Turbo.

Где именно пройдет фестиваль, сколько стоят билеты и какой лайнап – смотрите далее в материале Show 24.

Локацией фестиваля "Поколение" станет комплекс "Лавина". Программа будет включать концерты известных исполнителей:

5 сентября – выступление группы "Друга Ріка";

6 сентября – концерт легендарных Green Grey;

7 сентября – шоу Натальи Могилевской и любимое телешоу "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком.

Впрочем, "Поколение" – это не только музыка. Посетители смогут окунуться в атмосферу прошлых десятилетий: сыграть на приставках Dendy и Sega, пройти уровни "Танчиков" и Mortal Kombat на ламповых телевизорах, испытать старые игровые автоматы, сделать фото возле тематических декораций, посетить стендап-шоу, фудкорт и DJ-выступления.

В Днепре пройдет фестиваль "Поколение": смотрите видео онлайн

Билет стоит 500 гривен за день. Для детей до 12 лет, пенсионеров, военных с удостоверением УБД и людей с инвалидностью 1-2 группы вход бесплатный. Фестиваль будет работать ежедневно с 14:00 до 23:00.

Кроме развлечений, мероприятие имеет и благотворительную цель. Все собранные средства направят на закупку систем радиоэлектронной борьбы для Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Что известно о хедлайнерах этого уикенда?