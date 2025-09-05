З 5 до 7 вересня у Дніпрі відбудеться фестиваль "Покоління". Організатори називають його святом музики та попкультури 90-х і 2000-х – подією для тих, хто виріс на касетах, ретро-іграх та жуйках Turbo.

Де саме пройде фестиваль, скільки коштують квитки і який лайнап – дивіться далі в матеріалі Show 24.

Локацією фестивалю "Покоління" стане комплекс "Лавина". Програма включатиме концерти відомих виконавців:

5 вересня – виступ гурту "Друга Ріка";

6 вересня – концерт легендарних Green Grey;

7 вересня – шоу Наталії Могилевської та улюблене телешоу "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком.

Втім, "Покоління" – це не лише музика. Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу минулих десятиліть: зіграти на приставках Dendy та Sega, пройти рівні "Танчиків" і Mortal Kombat на лампових телевізорах, випробувати старі ігрові автомати, зробити фото біля тематичних декорацій, відвідати стендап-шоу, фудкорт та DJ-виступи.

Квиток коштує 500 гривень за день. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, військових з посвідченням УБД та людей з інвалідністю 1-2 групи вхід безплатний. Фестиваль працюватиме щодня з 14:00 до 23:00.

Окрім розваг, захід має і благодійну мету. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю систем радіоелектронної боротьби для Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Що відомо про хедлайнерів цього вікенду?