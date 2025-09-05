Де саме пройде фестиваль, скільки коштують квитки і який лайнап – дивіться далі в матеріалі Show 24.
Локацією фестивалю "Покоління" стане комплекс "Лавина". Програма включатиме концерти відомих виконавців:
- 5 вересня – виступ гурту "Друга Ріка";
- 6 вересня – концерт легендарних Green Grey;
- 7 вересня – шоу Наталії Могилевської та улюблене телешоу "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком.
Втім, "Покоління" – це не лише музика. Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу минулих десятиліть: зіграти на приставках Dendy та Sega, пройти рівні "Танчиків" і Mortal Kombat на лампових телевізорах, випробувати старі ігрові автомати, зробити фото біля тематичних декорацій, відвідати стендап-шоу, фудкорт та DJ-виступи.
Квиток коштує 500 гривень за день. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, військових з посвідченням УБД та людей з інвалідністю 1-2 групи вхід безплатний. Фестиваль працюватиме щодня з 14:00 до 23:00.
Окрім розваг, захід має і благодійну мету. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю систем радіоелектронної боротьби для Третьої штурмової бригади ЗСУ.
Що відомо про хедлайнерів цього вікенду?
- "Друга Ріка" – відомий український рок-гурт із Житомира, який існує з 1996 року. Їхня музика поєднує різні стилі – від попроку до інді. Колектив став учасником багатьох великих фестивалів, а композиції "П'ю з твоїх долонь", "Пробач (Все мине)" та "Засинай" давно полюбилися слухачам.
- Green Grey – київський гурт, створений ще у 1993 році. Вони одними з перших в Україні змішали рок, фанк і тріп-хоп, а згодом додали елементи дабстепу. Для багатьох саме Green Grey стали символом 90-х – завдяки енергійному звучанню та впізнаваному стилю.
- Наталія Могилевська – українська співачка, телеведуча та Народна артистка України. Останнім часом вона більше займалася театральними проєктами, але нещодавно повернулася до музики. Артистка оновила свій відомий хіт "Полюби меня такой", виконавши його українською.