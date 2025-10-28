FIINKA призналась, имеет ли ее муж-актер бронь от мобилизации

Певица FIЇNKA (Ирина Выхованец) рассказала, что ее муж, актер Юрий Выхованец, имеет бронирование от мобилизации. Дело в том, что он работает в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

В то же время FIЇNKA отметила, что любимый очень хотел идти добровольцем на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью певицы, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.

FIЇNKA поделилась, что когда началось полномасштабное вторжение, Юрий Вихованец отправил ее с сыном, которому на тот момент было 2 года, в Польшу, а сам остался в Ивано-Франковске.

У них был штаб в театре. Они принимали людей, прятали всех в подвал, готовили, актеры играли для них спектакли. Юра отвечал за безопасность, проверял, не осталось ли никаких посторонних предметов,

– вспомнила певица.

По словам FIЇNKA, руководство Франковского драмтеатра объяснило актерам, почему им дали бронирование от мобилизации. Однако у мужа певицы все равно есть чувство вины из-за того, что он не воюет.

Он учится всяким военным штукам на всякий случай,

– рассказала FIЇNKA.

