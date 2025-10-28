FIINKA призналась, имеет ли ее муж-актер бронь от мобилизации
- Муж певицы FIЇNKA, актер Юрий Вихованец, имеет бронирование от мобилизации, поскольку работает в Ивано-Франковском драматическом театре.
- Юрий Вихованец отправил свою семью в Польшу в начале вторжения, а сам остался в Ивано-Франковске.
Певица FIЇNKA (Ирина Выхованец) рассказала, что ее муж, актер Юрий Выхованец, имеет бронирование от мобилизации. Дело в том, что он работает в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
В то же время FIЇNKA отметила, что любимый очень хотел идти добровольцем на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью певицы, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.
Тоже интересно FIЇNKA рассекретила, о ком песня "Афины", которая стала вирусной в тиктоке
FIЇNKA поделилась, что когда началось полномасштабное вторжение, Юрий Вихованец отправил ее с сыном, которому на тот момент было 2 года, в Польшу, а сам остался в Ивано-Франковске.
У них был штаб в театре. Они принимали людей, прятали всех в подвал, готовили, актеры играли для них спектакли. Юра отвечал за безопасность, проверял, не осталось ли никаких посторонних предметов,
– вспомнила певица.
По словам FIЇNKA, руководство Франковского драмтеатра объяснило актерам, почему им дали бронирование от мобилизации. Однако у мужа певицы все равно есть чувство вины из-за того, что он не воюет.
Он учится всяким военным штукам на всякий случай,
– рассказала FIЇNKA.
Интервью с FIЇNKA: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях FIЇNKA и Юрия Вихованца?
Ирина и Юрий были одногруппниками, они учились на театральном. Парень и девушка познакомились на вступительных экзаменах.
С первого курса Вихованец ухаживал за певицей, а она не отвечала взаимностью. Ирина и Юрий начали встречаться на третьем курсе.
В 2016 году актер сделал предложение любимой, а в 2018 году они поженились.
Супруги воспитывают сына Владислава.