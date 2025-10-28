Укр Рус
28 жовтня, 18:47
2

FIЇNKA зізналась, чи має її чоловік-актор бронь від мобілізації

Марія Примич
Основні тези
  • Чоловік співачки FIЇNKA, актор Юрій Вихованець, має бронювання від мобілізації, оскільки працює в Івано-Франківському драматичному театрі.
  • Юрій Вихованець відправив свою родину до Польщі на початку вторгнення, а сам залишився в Івано-Франківську.

Співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) розповіла, що її чоловік, актор Юрій Вихованець, має бронювання від мобілізації. Річ у тім, що він працює в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Водночас FIЇNKA зазначила, що коханий дуже хотів йти добровольцем на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співачки, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

FIЇNKA поділилась, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Юрій Вихованець відправив її з сином, якому на той момент було 2 роки, у Польщу, а сам залишився в Івано-Франківську.

У них був штаб у театрі. Вони приймали людей, ховали всіх у підвал, готували, актори грали для них вистави. Юра відповідав за безпеку, перевіряв, чи ніяких сторонніх предметів не залишилось, 
– пригадала співачка.

За словами FIЇNKA, керівництво Франківського драмтеатру пояснило акторам, чому їм дали бронювання від мобілізації. Однак у чоловіка співачки все одно є відчуття провини через те, що він не воює.

Він вчиться всяких військових штук на всякий випадок, 
– розповіла FIЇNKA.

Інтерв'ю з FIЇNKA: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки FIЇNKA та Юрія Вихованця?

  • Ірина та Юрій були одногрупниками, вони навчались на театральному. Хлопець і дівчина познайомились на вступних іспитах.

  • З першого курсу Вихованець залицявся до співачки, а вона не відповідала взаємністю. Ірина та Юрій почали зустрічатися на третьому курсі.

  • У 2016 році актор освідчився коханій, а у 2018 році вони одружилися.

  • Подружжя виховує сина Владислава.