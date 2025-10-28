Водночас FIЇNKA зазначила, що коханий дуже хотів йти добровольцем на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співачки, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

Теж цікаво FIЇNKA розсекретила, про кого пісня "Афини", яка стала вірусною у тіктоці

FIЇNKA поділилась, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Юрій Вихованець відправив її з сином, якому на той момент було 2 роки, у Польщу, а сам залишився в Івано-Франківську.

У них був штаб у театрі. Вони приймали людей, ховали всіх у підвал, готували, актори грали для них вистави. Юра відповідав за безпеку, перевіряв, чи ніяких сторонніх предметів не залишилось,

– пригадала співачка.

За словами FIЇNKA, керівництво Франківського драмтеатру пояснило акторам, чому їм дали бронювання від мобілізації. Однак у чоловіка співачки все одно є відчуття провини через те, що він не воює.

Він вчиться всяких військових штук на всякий випадок,

– розповіла FIЇNKA.

Інтерв'ю з FIЇNKA: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки FIЇNKA та Юрія Вихованця?