Около месяца назад FIЇNKA (Ирина Выхованец) выпустила песню "Афины", которая сразу стала популярной в сети. Теперь певица рассказала больше о создании хита.

Подробностями она поделилась за кулисами программы "Кто сверху?". Об этом сообщает Show 24.

FIЇNKA рассказала, что хотела написать песню о любви, ведь в ее репертуаре еще такой не было. В то же время есть трек о похоронах – называется он "Грушка".

И я себе думаю: если кто-то нуждается в драме в жизни, то пишет о любви. А у меня все хорошо с 2012 года. Ну, повезло (смеется – Show 24). И я решила: напишу о том, что у меня все хорошо. Долго думала, через что зайти, о чем рассказать. Сделала это аж через ягоды, которые собирала в детстве. Но эта песня – о моем муже Юре, она для него и моего малого,

– поделилась певица.

Для справки! FIЇNKA начала встречаться с актером Юрием Выхованцем в 2012 году. В 2018 году они поженились. Супруги воспитывают сына Владислава.

Однако на создание песни "Афины" FIЇNKA вдохновили не только чувства к мужу и сыну, но и Карпаты, где она провела детство. Певица родилась в городе Надворная Ивано-Франковской области.

Я жила в горах, гуцулка же. Провела детство в том селе, где снимали клип, это село Речка, Косовский район. И афины (черника – Show 24) для меня – это выйти из дома, как в магазин, с мисочкой или кружечкой, и собрать их на пироги или просто наесться. Это все – мой мастхэв,

– заверила она.

Артистка добавила, что всегда старается показывать настоящую Гуцульщину в своем творчестве.

FIЇNKA – "Афины": смотрите видео онлайн

Что еще известно о песне "Афины"?