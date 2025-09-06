FIЇNKA рассекретила, о ком песня "Афины", которая стала вирусной в тиктоке
- FIЇNKA выпустила песню "Афины", вдохновленную ее любовью к мужу, сыну и Карпатам, где она провела детство.
- Певица всегда старается показывать Гуцульщину в своем творчестве.
Около месяца назад FIЇNKA (Ирина Выхованец) выпустила песню "Афины", которая сразу стала популярной в сети. Теперь певица рассказала больше о создании хита.
Подробностями она поделилась за кулисами программы "Кто сверху?". Об этом сообщает Show 24.
Кстати Карпаты, любовь и "Афины": новая песня FIЇNКА снова покоряет тикток
FIЇNKA рассказала, что хотела написать песню о любви, ведь в ее репертуаре еще такой не было. В то же время есть трек о похоронах – называется он "Грушка".
И я себе думаю: если кто-то нуждается в драме в жизни, то пишет о любви. А у меня все хорошо с 2012 года. Ну, повезло (смеется – Show 24). И я решила: напишу о том, что у меня все хорошо. Долго думала, через что зайти, о чем рассказать. Сделала это аж через ягоды, которые собирала в детстве. Но эта песня – о моем муже Юре, она для него и моего малого,
– поделилась певица.
Для справки! FIЇNKA начала встречаться с актером Юрием Выхованцем в 2012 году. В 2018 году они поженились. Супруги воспитывают сына Владислава.
Однако на создание песни "Афины" FIЇNKA вдохновили не только чувства к мужу и сыну, но и Карпаты, где она провела детство. Певица родилась в городе Надворная Ивано-Франковской области.
Я жила в горах, гуцулка же. Провела детство в том селе, где снимали клип, это село Речка, Косовский район. И афины (черника – Show 24) для меня – это выйти из дома, как в магазин, с мисочкой или кружечкой, и собрать их на пироги или просто наесться. Это все – мой мастхэв,
– заверила она.
Артистка добавила, что всегда старается показывать настоящую Гуцульщину в своем творчестве.
FIЇNKA – "Афины": смотрите видео онлайн
Что еще известно о песне "Афины"?
FIЇNKA выпустила песню "Афины" 1 августа. Многие пользователи начали снимать под нее видео в тикток.
"Я памнітаю, єк босенька бігала гірськими царинками, зривала афинки і тогди світ здававси таким простим і безтурботним. Я росла й шукала се саме відчуттє у життю – і найшла йго в коханні. Для мене "Афини" – се не лишень спогад, се про любов, єка стає вічним літом на губах коханого", – делилась певица.
Клип на трек уже собрал более 4 миллионов просмотров на ютубе.