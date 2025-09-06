Близько місяця тому FIЇNKA (Ірина Вихованець) випустила пісню "Афини", яка одразу стала популярною в мережі. Тепер співачка розповіла більше про створення хіта.

Подробицями вона поділилась за лаштунками програми "Хто зверху?". Про це повідомляє Show 24.

FIЇNKA розповіла, що хотіла написати пісню про любов, адже у її репертуарі ще такої не було. Водночас є трек про похорон – називається він "Грушка".

І я собі думаю: якщо хтось потребує драми в житті, то пише про любов. А в мене все добре з 2012 року. Ну, пощастило (сміється – Show 24). І я вирішила: напишу про те, що в мене все добре. Довго думала, через що зайти, про що розказати. Зробила це аж через ягоди, які збирала в дитинстві. Але ця пісня – про мого чоловіка Юру, вона для нього та мого малого,

– поділилась співачка.

Для довідки! FIЇNKA почала зустрічатися з актором Юрієм Вихованцем у 2012 році. У 2018 році вони одружилися. Подружжя виховує сина Владислава.

Однак на створення пісні "Афини" FIЇNKA надихнули не лише почуття до чоловіка і сина, але й Карпати, де вона провела дитинство. Співачка народилася у місті Надвірна Івано-Франківської області.

Я жила в горах, гуцулка ж. Провела дитинство в тому селі, де знімали кліп, це село Річка, Косівський район. І афини (чорниці – Show 24) для мене – це вийти з хати, як у магазин, з мисочкою або кружечкою, і зібрати їх на пироги чи просто наїстися. Оце все – мій мастхев,

– запевнила вона.

Артистка додала, що завжди намагається показувати справжню Гуцульщину у своїй творчості.

FIЇNKA – "Афини": дивіться відео онлайн

Що ще відомо про пісню "Афини"?