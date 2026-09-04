На фоне усиления российских атак: финал Национального отбора на Детское Евровидение перенесли

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоится позже, чем планировалось.

Изначально представителя Украины должны были определить 13 сентября, однако из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране дату финала перенесли на 26 сентября. Об этом сообщили на официальной странице Евровидение Украина в инстаграме.

Организаторы отметили, что формат финала будет адаптирован с учетом усиленных мер безопасности для участников и команды. При этом механизм голосования не изменится. Как и в прошлом году, победителя Национального отбора будут выбирать совместно зрители и жюри.

В этом году за право представлять Украину на Детском Евровидении будут бороться шесть юных исполнителей:

Роман Дорошенко – 12 лет, Киевская область. Дмитрий Карабет – 10 лет, Киев. Эрика Колесниченко – 11 лет, Киевская область. Анастасия Пошедина – 9 лет, родом из Харькова, сейчас живет в Киеве. Марко Сердинский – 12 лет, Ивано-Франковск. Злата Солоненко – 11 лет, Винницкая область.

Трансляция финала начнется 26 сентября в 19:00. Посмотреть ее можно будет на телеканале и сайте "Суспильне Культура", платформе junior.eurovision.ua, а также на YouTube-канале "Евровидение Украина".

К слову, ранее стало известно, что из-за ситуации с безопасностью съемки "Караоке на Майдане" перенесли из Киева в другой город.