Следующий выпуск музыкального шоу пройдет не в столице, а в Житомире. Подробности создатели шоу сообщили на странице телеканала ТЕТ в Threads.

Съемки, которые должны были состояться 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, отменили из соображений безопасности. Вместо этого команда уже готовится к новой встрече со зрителями в Житомире, где съемки должны состояться 12 сентября.

"Караоке на Майдане" перенесли съемки из Киева в другой город / Скриншот из сети

Напомним, "Караоке на Майдане" вернулось на экраны после более чем шестилетнего перерыва. Первые съемки обновленного проекта состоялись в апреле на Контрактовой площади. Ранее же традиционной локацией шоу был Крещатик. С возвращением программы сменился и ведущий. Теперь шоу ведет певец ХАС, настоящее имя которого Назар Хассан. В то же время один из создателей "Караоке на майдане" Игорь Кондратюк продолжает активно участвовать в работе над проектом.

Добавим, что возвращение любимого музыкального шоу не обошлось без скандалов. После первых съемок команду программы публично обвинили в обмане.