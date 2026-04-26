Этот трек вызывает мурашки: лидер группы "Фиолет", который служит в ВСУ, посвятил новую песню жене

После драйвового рок-альбома "Тропик Козерога" группа "Фиолет" вернулась к искренней лирике. Новый сингл "Люблю коли" – это не просто песня, а интимное посвящение фронтмена Сергея "Колоса" Мартынюка своей жене и директору группы Екатерине.

В эксклюзивном материале для 24 Канала супруги рассказали о том, как снимался самый откровенный клип группы, почему работа мешает романтике и как война изменила их приоритеты.

Сергей признается, что такие песни не пишутся на заказ – они появляются спонтанно, фиксируясь отдельными строчками в записной книжке.

Сейчас как никогда нужно говорить близким и о своих чувствах, и о благодарности. Никогда не знаешь, что будет завтра, и будет ли оно,

– говорит артист.

Несмотря на службу в ВСУ и постоянную занятость, пара находит свои "якоря". Раньше это были долгие прогулки по малоизвестным улочкам Киева, а сегодня – совместные просмотры кино, вкусная еда и долгие разговоры. Даже если эти разговоры переходят в жаркие дискуссии о музыкальных "зашкварах", они держат их "кучи".



Сергей Мартынюк с женой и дочерью / Фото пресс-службы артиста

Решение снять в видео собственную жену было продиктовано стремлением к максимальной искренности. Сергей убежден: никто не смог бы передать эти эмоции лучше, чем они сами. Хотя быть собой на камеру оказалось непросто.

Екатерина рассказывает, что съемочный процесс был построен на доверии.

"Андрей Клименко – не только талантливый режиссер, но и побратим Сергея и наш хороший друг. Ребята прибегли к хитрости: прописали отдельный сценарий, который я добросовестно отыгрывала, а параллельно снимали бэкстейдж. Именно из него и родился клип. Видимо, поэтому видео получилось таким искренним", – делится женщина.

Быть одновременно парой и командой (артист/менеджер) – это вызов. По словам Сергея, около 85% их споров происходят именно из-за работы. Рабочий вайб не остается в офисе – он проникает в разговоры о детском саду дочери Евы и даже в постель.

О разделении речь не идет давно. Для меня больше значит работа над собственной выдержкой, мудростью выслушать и понять,

– делится Колос.

Екатерина же добавляет, что они просто приняли этот факт и пытаются балансировать.

Главное – уметь вовремя остановиться в спорах и расставлять правильно приоритеты,

– говорит Екатерина.

Война усилила ощущение, что жить надо здесь и сейчас. Сергей признается, что раньше постоянно конструировал призрачное будущее, но сейчас понял: никакого "потом" без "сегодня" не будет.

Будущее это прекрасно – и альбомы с турами, и ремонт дома, и новое авто, и еще бог весть что – но какой смысл в этом всем, если ты не можешь быть счастливым уже сегодня? Никакого потом без сегодня не будет. Война только усилила это несколько панковское ощущение no future,

– говорит Сергей.

Даже на расстоянии они остаются невероятно близкими.

"Сейчас мы еще ближе, чем в первые годы нашего вместе. Много общаемся в соцсетях по возможности, созваниваемся. Я помогаю Кате шопиться дистанционно – выбирать платья и цвет стен, когда она затеяла дома ремонт. Она – неисправимая и оптимистка, и я такой же", – смеется Сергей.

Для Сергея Мартынюка его Екатерина стала зеркалом собственных трансформаций. Пройдя через опыт прошлых браков, вызовы службы и отцовство во время войны, артист чувствует, что стал более надежной версией себя. Именно Екатерина – и человек, который видел артиста в самых разнообразных состояниях, от полного "не ок" до моментов триумфа. Сергей убежден: только самый близкий человек, который видел его слабым, способен по-настоящему оценить его нынешнюю прочность.

"Сегодня я стал человеком, на которого можно положиться. И несмотря на любые ситуации, Катя это понимает. Вряд ли бы она так чувствовала меня сейчас, если бы не знала, каким я был раньше", – делится Колос.

Сингл "Люблю когда" открывает новый этап для группы, но Сергей предостерегает: не весь будущий материал будет таким светлым. В новых песнях найдется место и для социальной риторики, и для рефлексий о мужской зрелости.

Параллельно с музыкой Колос готовит к печати новый роман о любви и принятии на фоне истории Украины последних 15 лет.

"Все романы так или иначе автобиографические. Много ли там меня? Достаточно, чтобы говорить, что все персонажи и истории не имеют никакого отношения к реальности", – говорит Сергей о своем будущем романе.



Сергей Мартынюк с авторскими книгами / Фото пресс-службы артиста

Вместо итогов Сергей и Екатерина оставили важный месседж для всех пар: не бояться трудностей, ведь именно в них закаляется настоящее "МЫ".

"Это ежедневная работа над принятием и вниманием к тому, кто рядом. Иногда она истощает, но именно этот путь позволяет понять: независимо от того, как сложится будущее, этот опыт делает нас лучше. Это инвестиция в собственную мудрость, которая остается с тобой навсегда", – говорят супруги.