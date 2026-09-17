Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид и Дэв Кэмерон готовятся к свадьбе: как певец сделал предложение любимой

Фронтмен известной итальянской группы Måneskin, Дамиано Давид, и его возлюбленная, актриса и певица Дав Кэмерон, готовятся к свадьбе.

Об этом сообщило издание Vogue, в котором пара поделилась подробностями своих отношений и предложения руки и сердца.

Дамиано Давид сделал предложение любимой дома, когда они собирались в поездку. В тот момент Дав была в объемной футболке, с мокрыми волосами и без макияжа. Перед тем как предложить ей выйти замуж, Дамиано сказал, что многие люди мечтают о грандиозных романтических жестах, но их мир и без того полон зрелищных событий. По его словам, романтика для них приобрела иное значение: вместе заниматься домашними делами, вместе готовить, вместе стареть.

Я только что была на Мальте, где получала награду, и, конечно, эти фотографии продолжают распространяться. Но между такими событиями прошло два месяца, когда мы просто ходили за продуктами, готовили еду и пытались разобраться с нашей новой соковыжималкой,

– рассказала Дав Кэмерон.

В Vogue отметили, что в ближайшие месяцы пара поженится. Сейчас они живут то в Риме, то в Лос-Анджелесе. Влюбленные стараются подстраивать рабочие графики так, чтобы не проводить много времени порознь.

Известно, что к свадьбе с любимой также готовится старший сын Памелы Андерсон.