Гайтане – 46: как и где сейчас живет певица, которую упрекнули за русский язык

Сегодня Гайтана отмечает день рождения. Звезде исполнилось 46 лет. Долгое время она находилась вне публичного пространства, однако в апреле 2024 года исполнительница вернулась в шоу-бизнес.

Гайтана до пяти лет жила в Конго, а потом переехала с мамой в Украину. Она училась в музыкальной школе по классу саксофона, а высшее образование получала на экономическом факультете. Как певица стала популярной, почему исчезла со сцены и в какой скандал попала – подробнее читайте в материале Show24.

Путь к популярности

Кроме музыки, исполнительница также увлекалась спортом. Более того, она – кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Кроме того, Гайтана владеет несколькими языками.

Певческая карьера для артистки началась еще в 90-х годах. Сначала она была участницей детского конкурса "Фант-лото "Надежда"", где заняла третье место. Композитор Владимир Быстряков заметил юный талант и пригласил девушку в ансамбль "Альтана". От так, Гайтана участвовала в записи мультфильмов, и даже была бэк-вокалисткой у ряда тогдашних звезд: Ирины Билык, предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак, Николая Караченцева и Александра Малинина.

Позже исполнительница пела с джазовым оркестром "Overtime" и поп-джазовой группой "Unity". В начале 2000-х Гайтана начала сотрудничать с музыкальным холдингом Lavina Music. Она начинает работать над альбомами, а уже в 2007 году в свет выходит трек "Шаленій", который стал настоящим хитом.

В 2012 году певица отправилась в солнечный Баку, чтобы представить нашу страну на Евровидении. Она выступала с треком Be My Guest, который вызвал скандал. В песне якобы заметили признаки плагиата, ведь зрителям она была похожа на другие композиции: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану также "обвинили" и в том, что ее выступление неинтересное, поэтому публика отдала артистке 65 баллов и 15 место.

В 2012 году, когда Украина принимала на своей территории Чемпионат Европы по футболу "Евро-2012", Гайтана получила почетное звание "Официальный друг Евро-2012" и подготовила гимн к футбольному чемпионату под названием "Viva, Европа!". Впоследствии она еще и записала трек и клип в поддержку украинского клуба "Шахтер Донецк".

Личная жизнь

О личной жизни артистки известно не так много. Когда-то она была в отношениях со своим продюсером Эдуардом Климом, но в 2015 году пара рассталась.

Позже певица тайно вышла замуж за саунд-продюсера Александра Смарта. Отношения между ними завязались тогда, когда мужчина решил помочь артистке с аранжировкой песни.

В 2017 году родила дочь Николь. В соцсетях женщина изредка делится совместными фотографиями со своим избранником, однако часто публикует милые фото с дочкой.

Возвращение в шоу-бизнес и скандал из-за русского языка

Известно, что исполнительница разорвала контракт с Lavina Music. Тогда она заявила, что теперь является "капитаном своего корабля". Отметим, что после расторжения контракта с Lavina Music, права на творчество теперь принадлежат певице.

Перед тем, как взять творческую паузу, Гайтана выпустила крайний клип еще в 2016 году. После этого она исчезла из сферы публичности и заявила, что уходит из шоу-бизнеса, потому что ее приоритет – семья. Но через 7 лет певица заявила о громком возвращении.

Гайтана призналась, что переживала творческий кризис. Ее переполняли страх и беспомощность.

В апреле 2024 она презентовала новый альбом "Солнце в тебе", куда вошли 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года.

Летом 2024 года артистка попала в скандал. Сначала в инстаграме она внезапно перешла на русский язык, что вызвало волну критики в сети. Фаны отметили ее переход как толерирование общего пространства с россиянами и напомнили о важности украинского языка.

Гайтана ответила на критику, объяснив, что выбирает людей по их поступкам, независимо от языка общения.

Впоследствии она выступила в Бишкеке, где исполняла только свои русскоязычные песни, тогда как об украинских хитах не было даже упоминания.

Где сейчас Гайтана

Певица не говорила открыто о том, где сейчас проживает. Однако журналисты утверждали, что она поселилась в Швейцарии. Это подтверждает и геолокация аккаунта в инстаграме.

Сейчас звезда продолжает работать над своим творчеством. Выпускает новые песни и изредка делится фотографиями.