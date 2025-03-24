Педан родом из Хмельницкого. В школьные годы был участником художественной самодеятельности, ведь мечтал об актерской карьере, еще и более 10 лет занимался танцами. В материале Show24 рассказываем о карьере Александра Педана, почему решил снова стать студентом и как живет сегодня.

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Карьера на телевидении

Александр в вузе учился на экономическом факультете. Был активным участником КВН, играл в разных командах и лигах. Уже в 2006 году стал ведущим Comedy Club Ua. Интересный факт, тогда Педан взял себе псевдоним "Ангел", что был его визитной карточкой.

Кстати, этого образа я потом пытался избавиться после завершения Comedy еще лет 5. На улице был самый популярный вопрос: "Привет! А где крылья?",

– делился воспоминаниями шоумен.

Александр Педан в Comedy Club Ua / Фото из инстаграма шоумена

В 2008 году Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан стали любимой троицей публики в утренней программе "Подъем".

"Подъем" всегда будет проектом №1, потому что это лучшая школа, которую мог получить в жизни. Ежедневные прямые эфиры по будням без подмены в течение 3 лет. Ты должен прийти на эфир в любом состоянии. Мы работали больными, и с похмелья, и грустными, и веселыми после дня рождения, и в горе, и в радости. И это было очень круто,

– признался Педан.

Притула, Фреймут и Педан / Фото из инстаграма Александра

Впоследствии Педан стал лицом многих других телевизионных проектов: "Украина слезам не верит", "Пой, если сможешь", "Я – Герой", "Интуиция", "Пакуй чемоданы", "Кто сверху", "Я люблю Украину", а с недавних пор ведет интеллектуально-экстремальный проект "Игра на нервах".

Недавно Александра Педан признался, что очень жалеет, что упустил возможность сняться в одном из самых популярных шоу.

В программе "Кто сверху" Педан является судьей, которого никогда никто не видел. Ведь зрители во время шоу слышат только "голос сверху".

Александр Педан и Леся Никитюк / Фото из инстаграма

Личная жизнь

Со своей будущей женой Александр познакомился еще в школьные годы, ведь оба играли в КВН, но за разные команды. Впоследствии судьба их свела в студенчестве. С тех пор Александр и Инна не расставались. В 2003 году пара поженилась.

Александр Педан с женой / Фото из инстаграма

В браке родилось двое детей – дочь Валерия и сын Марк. В 2022 году девушка поступила в Украинский католический университет на социологию, а мальчик ходит в школу.

Александр Педан с семьей / Фото из инстаграма

Где сейчас Александр Педан и общается ли он с Сергеем Притулой

Сегодня шоумен активно занимается общественной деятельностью. Среди его проектов – образовательные инициативы "УниверСһеск" и "КолледжСһеск", которые реализуются в сотрудничестве с Министерством образования Украины и донорскими организациями, а также лекции по минной безопасности для детей совместно с ЮНИСЕФ.

Недавно он стал соучредителем благотворительного фонда "Второе дыхание UA", который фокусируется на физической и ментальной реабилитации военных с протезами через спортивные активности. Александр также собирает деньги и ездит на передовую.

В прошлом году телеведущий стал студентом. Сегодня он получает степень магистра по специальности "Публичное управление". Некоторые предполагал, что мужчина пошел на такой шаг, чтобы получить отсрочку от службы в армии.

Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строк, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством,

– отметил Александр.

Кроме того, публику интересовал вопрос, продолжает ли шоумен дружить с Сергеем Притулой, с которым долгое время строили карьеры на одном телеканале.

Мы всегда уважали время друг друга. Наша дружба на таком этапе, что мы можем встретиться завтра, не виделись год, и такое впечатление, что виделись вчера. Мы живем неподалеку друг от друга. Увиделись в магазине – реально за хлебом ходили,

– говорит Александр Педан.

Однако другом назвать Сергея он не может. Считает, что коллега по телевизионному цеху ему товарищ.

Педан и Притула / Фото из инстаграма