Об этом он рассказал во время съемок нового проекта "Вік на Вік" на Новом канале, пишет Show 24.

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Так, во время одного из раундов шоу "Вік на Вік", где Педан соревновался со своей дочерью Лерой, ведущий рассказал, что в 2004 году в культовом шоу "Форт Буаяр" снялись его коллеги по КВН – Сергей "Лось" Стахов и Вадим "Дядя Жора" Мичковский, а его к участию не пригласили.

Прежде всего хочу сказать, что я не принял участия в этой программе, и это такой стыд. До сих пор переживаю по этому поводу. Из моей команды КВН тогда взяли "Лося" и Жору, а меня нет. Представьте,

– эмоционально признался Педан.

Он также добавил, что позже ему предлагали вести это шоу, но из-за изменений в проекте эта возможность также не реализовалась.

Для справки! "Вік на вік" – проект, который развенчивает возрастные стереотипы. Во время каждого испытания игроки соревнуются в знаниях своего или поколения соперника. Александр Педан и его дочь Лера снялись в премьерном выпуске, который вышел 19 марта.

Напомним, недавно стало известно, получил ли Педан "бронь" от мобилизации после поступления в университет.