Педан родом із Хмельницького. У шкільні роки був учасником художньої самодіяльності, адже мріяв про акторську кар'єру, ще й понад 10 років займався танцями. У матеріалі Show24 розповідаємо про кар'єру Олександра Педана, чому вирішив знову стати студентом і як живе сьогодні.

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Кар'єра на телебаченні

Олександр у виші навчався на економічному факультеті. Був активним учасником КВК, грав у різних командах і лігах. Вже у 2006 році став ведучим Comedy Club Ua. Цікавий факт, тоді Педан взяв собі псевдонім "Ангел", що був його візитівкою.

До речі, цього образу я потім намагався позбутися після завершення Comedy ще років 5. На вулиці було найпопулярніше запитання: "Привіт! А де крила?",

– ділився спогадами шоумен.

Олександр Педан у Comedy Club Ua / Фото з інстаграму шоумена

У 2008 році Сергій Притула, Ольга Фреймут й Олександр Педан стали улюбленою трійцею публіки у ранковій програмі "Підйом".

"Підйом" завжди буде проєктом №1, тому що це найкраща школа, яку міг отримати в житті. Щоденні прямі ефіри по буднях без підміни протягом 3 років. Ти маєш прийти на ефір у будь-якому стані. Ми працювали хворими, і з похмілля, і сумними, і веселими після дня народження, і в горі, і в радості. І це було дуже круто,

– зізнався Педан.

Притула, Фреймут і Педан / Фото з інстаграму Олександра

Згодом Педан став обличчям багатьох інших телевізійних проєктів: "Україна сльозам не вірить", "Співай, якщо зможеш", "Я – Герой", "Інтуїція", "Пакуй валізи", "Хто зверху", "Я люблю Україну", а віднедавна веде інтелектуально-екстремальний проєкт "Гра на нервах".

Нещодавно Олександра Педан зізнався, що дуже шкодує, що втратив можливість знятись в одному з найпопулярніших шоу.

У програмі "Хто зверху" Педан є суддею, якого ніколи ніхто не бачив. Адже глядачі під час шоу чують лишень "голос зверху".

Олександр Педан і Леся Нікітюк / Фото з інстаграму

Особисте життя

Зі своєю майбутньою дружиною Олександр познайомився ще у шкільні роки, адже обоє грали у КВК, але за різні команди. Згодом доля їх звела у студентстві. З того часу Олександр й Інна не розлучались. У 2003 році пара побралась.

Олександр Педан із дружиною / Фото з інстаграму

У шлюбі народилось двоє дітей – донька Валерія та син Марк. У 2022 році дівчина вступила до Українського католицького університету на соціологію, а хлопець ходить до школи.

Олександр Педан з родиною / Фото з інстаграму

Де зараз Олександр Педан і чи спілкується з Сергієм Притулою

Сьогодні шоумен активно займається громадською діяльністю. Серед його проєктів – освітні ініціативи "УніверCheck" та "КоледжCheck", які реалізуються у співпраці з Міністерством освіти України та донорськими організаціями, а також лекції з мінної безпеки для дітей спільно з ЮНІСЕФ.

Нещодавно він став співзасновником благодійного фонду "Друге дихання UA", який фокусується на фізичній та ментальній реабілітації військових з протезами через спортивні активності. Олександр також збирає гроші та їздить на передову.

Минулого року телеведучий став студентом. Сьогодні він здобуває ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління". Дехто припускав, що чоловік пішов на такий крок, щоб отримати відстрочку від служби в армії.

Це друга вища освіта, яка не дає відстрочку. До речі, між рядками, я навчаюся для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати цей місток між громадським сектором, бізнесом і державою,

– зазначив Олександр.

Крім того, публіку цікавило запитання, чи продовжує шоумен товаришувати з Сергієм Притулою, з яким тривалий час будували кар'єри на одному телеканалі.

Ми завжди поважали час одне одного. Наша дружба на такому етапі, що ми можемо зустрітися завтра, не бачились рік, і таке враження, що бачилися вчора. Ми живемо неподалік одне від одного. Побачились в магазині – реально по хліб ходили,

– каже Олександр Педан.

Однак другом назвати Сергія він не може. Вважає, що колега по телевізійному цеху йому товариш.

Педан і Притула / Фото з інстаграму