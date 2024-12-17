За словами Педана, вони рідко бачаться, адже в обидвох багато роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Тур зірками".

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Ми завжди поважали час одне одного. Наша дружба на такому етапі, що ми можемо зустрітися завтра, не бачились рік, і таке враження, що бачилися вчора. Ми живемо неподалік одне від одного. Побачились в магазині – реально по хліб ходили,

– каже Олександр Педан.

Олександр також відповів, чи може зараз назвати Притулу своїм другом.

Ні, ми – товариші. Ми більше товариші. Дружба – це робота насправді. Я вважаю, що дружба – це коли ви дійсно дуже часто бачитесь. Ви, не знаю, далі хрестите дітей, як у нас в Україні заведено, і так далі. Ми з Притулою після "Підйому" перейшли, мабуть, більше в стадію товаришів,

– поділився шоумен.

Сергій Притула й Олександр Педан / Фото з інстаграму шоумена

Олександр Педан зауважив, що вони із Сергієм Притулою різні люди. Наприклад, він любить екстрим, а волонтер – спокійний спорт.

Що відомо про співпрацю Притули та Педана