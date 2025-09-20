Российский артист Максим Галкин стал ведущим на свадьбе украинки Олеси, где развлекал публику исполнением известных украинских песен. В частности, он исполнил хиты Степана Гиги и Иво Бобула.

Впрочем, не все в сети на это положительно отреагировали. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу olesia_pavlovnaa и тикток-аккаунт olyarakutska.

Как оказалось, это была украинско-еврейская свадьба, празднование которой проходило в Черногории. Максим Галкин общался на празднике на русском языке.

Правда, исполнял украинские песни, что и завирусилось в сети. Так, известно, что он спел трек Степана Гиги "Этот сон". Кроме того, исполнил трек Иво Бобула "Я прихожу" и "Ой, смереко".

В комментариях мнения пользователей разделились. Немало пользователей написали, что Максим Галкин – талантливый и гениальный человек, и они сами бы хотели побывать на его выступлении, другие же наоборот – высказали критику.

Здесь важно вспомнить, что ведущий исполнял и российские треки, например советскую песню "Комарово" Игоря Скляра, который оправдывает российскую агрессию против Украины и выступал в Крыму после 2014 года, из-за чего занесен в базу "Миротворец". Он к тому же заявлял, что существование Украины как независимого государства не признает и даже готов пойти воевать против украинцев.

