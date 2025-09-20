Російський артист Максим Галкін став ведучим на весіллі українки Олесі, де розважав публіку виконанням відомих українських пісень. Зокрема, він виконав хіти Степана Гіги та Іво Бобула.

Утім, не всі в мережі на це позитивно відреагували. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку olesia_pavlovnaa та тікток-акаунт olyarakutska.

Як виявилося, це було українсько-єврейське весілля, святкування якого проходило в Чорногорії. Максим Галкін спілкувався на святі російською мовою.

Щоправда, виконував українські пісні, що й завірусилося в мережі. Так, відомо, що він заспівав трек Степана Гіги "Цей сон". Крім того, виконав пісню Іво Бобула "Я приходжу" і "Ой, смереко".

У коментарях думки користувачів розділилися. Чимало користувачів написали, що Максим Галкін – талановита й геніальна людина, і вони самі б хотіли побувати на його виступі, інші ж навпаки – висловили критику.

Реакція користувачів на виступ Максима Галкіна на весіллі українською мовою / Скриншоти з тіктока

Тут важливо згадати, що ведучий виконував і російські треки, як-от радянську пісню "Комарово" Ігоря Скляра, який виправдовує російську агресію проти України та виступав у Криму після 2014 року, через що занесений до бази "Миротворець". Він до того ж заявляв, що існування України як незалежної держави не визнає і навіть готовий піти воювати проти українців.

Що відомо про позицію Максима Галкіна щодо війни в Україні?