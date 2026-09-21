Жизнь после "Фабрики звезд": где сейчас Арина Домски – звезда 00-х с уникальным голосом

В 2007 году имя Арины Домски стало известно всей Украине. Певица стала участницей первой украинской "Фабрики звезд" – одного из самых популярных талант-шоу того времени. Правда, ее история в проекте оказалась короткая: Домски покинула его первой.

После шоу ее ждали поп-карьера, дорогие клипы, гастроли и попытка попасть на "Евровидение". Ради музыки артистка даже продала квартиру, а впоследствии призналась, что вложенные деньги фактически "съел украинский шоу-бизнес". Однако то, что могло стать концом карьеры, оказалось для нее новым началом. 24 Канал рассказывает , что происходило за кулисами украинского шоу-бизнеса, шоу "Фабрика звезд" и где сейчас находится певица.

Арина Домски: сколько лет певице и как началась ее карьера

Арина Домски родилась 29 марта 1984 года в Киеве. Сегодня певице 42 года. Музыкой она начала заниматься задолго до телевизионной популярности. В восемь лет Арина попала в детский академический хор, где впоследствии стала солисткой и даже некоторое время работала хормейстером.

После 9 класса Домски поступила на вокальное отделение Киевского музыкального училища имени Рейнгольда Глиера, выбрав академический вокал. Позже продолжила обучение в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Ее преподавательницей была народная артистка Украины Диана Петриненко. Поэтому на "Фабрику звезд" Арина пришла уже с профессиональным музыкальным образованием и многолетним опытом академического пения.

"Меня "прогнали"": что происходило на "Фабрике звезд"

В 2007 году в Украине стартовала первая "Фабрика звезд". Арина прошла кастинг, однако надолго в проекте не задержалась – она покинула шоу первой. Спустя много лет Домски рассказала, как все происходило.

Тогда меня "выгнали" из шоу. Уже прошло 20 лет. Я не хочу ворошить прошлое, у всего есть срок годности, но скажу, что на тот момент все было не так прозрачно. Продюсеры ставили мне определенные условия дальнейшего участия в шоу. Я на них не согласилась. То, что началось дальше, – игра на выживание меня из проекта, в которую втянули и других участников, с ультиматумами: либо вы голосуете против, либо тоже покидаете проект. Что произошло дальше, мы все знаем. Болезненный опыт для меня, но все происходит так, как должно быть. Кто знает, дошла бы я до нынешнего момента, если бы тогда, например, дошла до финала, и сложилась бы моя поп-карьера удачно,

– вспомнила Домски.



Арина Домски в первом сезоне "Фабрики звезд" / Фото из открытых источников

По словам Домски, в тот момент она мечтала о большой сцене и надеялась, что после "Фабрики" ее карьерой займутся профессиональные продюсеры. Вместо этого после ухода из шоу она осталась без поддержки телеканала и команды проекта. Сама артистка назвала этот опыт уроком, который научил ее рассчитывать прежде всего на себя.

Интересно и то, что академический вокал, который впоследствии открыл Домски путь к международной карьере, на "Фабрике" не считали перспективным для широкой аудитории.

В двадцать лет мне казалось, что после "Фабрики звезд" для меня закрылись большие двери. Тогда я еще не могла знать, что на самом деле это просто не были мои двери. Мне говорили, что академический вокал не нужен массовой аудитории, а спустя годы именно он стал моим главным отличием и открыл для меня международную сцену. Я вернулась к тому, от чего когда-то меня пытались отвлечь, – к классике. И сегодня понимаю: самым важным было не изменить себя ради формата, а найти формат, в котором я могла остаться собой,

– говорит певица.

Продала квартиру ради карьеры

После шоу Домски не отказалась от идеи стать поп-певицей. Она гастролировала, записывала песни, выпустила альбом и снимала клипы. В 2011 году артистка также участвовала в национальном отборе на "Евровидение". Этот период требовал значительных финансовых вложений. В свое время в СМИ появилась информация, что ради развития карьеры Арина даже продала собственную квартиру. Позже певица подтвердила это.

Почему Арина Домски исчезла из украинского шоу-бизнеса

Несколько лет Домски продолжала работать как поп-исполнительница, но постепенно поняла, что перестала профессионально развиваться. Певица взяла творческую паузу и вернулась к музыке, с которой когда-то начинала, – академической. Но не в ее традиционном формате. Домски выбрала classical crossover – жанр на стыке академического вокала и современной музыки. Так появилась песня "Ti Amero", а после того, как композиция попала на британское телевидение, начала расширяться и география выступлений артистки. Фактически Домски не исчезла со сцены, а сменила музыкальное направление и рынок.

От "Фабрики" до международных концертов и Таймс-сквер

Следующий этап карьеры Арины уже мало напоминал времена телевизионного талант-шоу. Она начала выступать в Германии, Испании, Франции, Греции, Ливане, Турции, ОАЭ, Казахстане, Гонконге и Китае. Особенно важным направлением для певицы стала Азия. Домски также создала собственный масштабный концертный проект Opera Show, в котором академический вокал сочетается с оркестром, хором, балетом, видеоинсталляциями и современным сценическим шоу.

За годы карьеры певица выпустила четыре авторских альбома – La Vita, Gloria, "Спадок" и Vivat Vita. Особое место в ее творчестве занимает украинская музыка. Альбом "Наследие" посвящен украинской музыкальной культуре и представляет произведения украинских композиторов и народную музыку в современной интерпретации.

Одним из символических моментов для Домски стало выступление в Нью-Йорке. На Таймс-сквер украинское сопрано исполнила Государственный гимн Украины и произведение Николая Лысенко "Боже великий, єдиный". Сегодня Арина всегда подчеркивает перед публикой свое украинское происхождение. В одном из последних интервью артистка назвала себя "украинским сопрано".

Где сейчас Арина Домски

Сейчас певица живет с семьей в Германии. Ее дочь уже пошла в первый класс и адаптируется к новой среде. Арина не много говорит о своей личной жизни. Зато часто публикует фотографии, посвященные своему хобби и небольшому бизнесу – виноделию. Певица выпустила игристое вино под своим брендом, которое поклонники могут приобрести в качестве мерча во время концертов. Первая бутылка называется так же, как и одна из композиций певицы – "Fortuna".



Где сейчас Арина Домски / Фото певицы

Она создает авторскую музыку, развивает концертные проекты Opera Show и Cinema of Life и выступает по всему миру. В своих международных проектах певица также продолжает знакомить зарубежную аудиторию с украинским академическим и музыкальным наследием. История Домски оказалась нетипичной для выпускницы телевизионного талант-шоу. "Фабрика звезд" должна была открыть ей путь в поп-музыку, однако после нескольких лет в шоу-бизнесе артистка фактически начала карьеру заново.

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