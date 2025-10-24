Готовил важное заявление о Зеленском, но исчез: где сейчас звезда "Квартала 95" Денис Манжосов

Юморист и режиссер Денис Манжосов был одним из лучших друзей Владимира Зеленского и соучредителем команды "95 Квартал". Но он покинул студию в 2013 году, а сейчас исчез из информационного пространства.

К тому же в 2019 году Денис Манжосов должен был сделать важное заявление о Зеленском, однако его встреча с журналистами так и не состоялась. Что известно о Манжосове, его карьеру и где он находится сейчас – читайте далее в материале 24 Канала.

Что известно о Денисе Манжосове?

Денис Манжосов родился в семье военного инженера-строителя и учительницы младших классов в Кривом Роге. Он был одноклассником Владимира Зеленского и его близким другом. В школе играл на гитаре и в театральных спектаклях.



Денис Манжосов и Владимир Зеленский (последний ряд, посередине) / Фото Telegraf

В 90-х работал на радио, а в 11 классе вместе с Зеленским присоединился к студенческому театру, где руководителем был Александр Пикалов. Учился в Криворожском экономическом институте на юриста.

В университете играл в КВН. А в 1997 году вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым создал команду "95 Квартал", в составе которой выступал в Высшей лиге КВН. В начале 2013 года Манжосов неожиданно покинул студию и исчез с телеэкранов.



Манжосов и Зеленский / Скриншот из видео

После этого Денис Манжосов занялся собственным бизнесом – создал организацию Cotton, которая занималась организацией праздников. На некоторое время уехал в США, где получил образование режиссера и сценариста.

Конфликт с Зеленским и важное заявление

Вероятной причиной того, почему Манжосов покинул "95 Квартал", является его конфликт с Владимиром Зеленским. Но неизвестно, почему именно поссорились бывшие лучшие друзья.

Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что такие моменты в жизни достаточно непростые и легко не проходят внутренне. В моей жизни с головой хватает стрессов, и мне сложно вспоминать то, что случилось снова,

– говорил Владимир Зеленский.

В 2019 году Зеленский стал кандидатом в президенты. Примерно за неделю до начала второго тура выборов, Денис Манжосов внезапно анонсировал пресс-конференцию на тему: "ЗадЗЕркалля – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова".

Юморист должен был раскрыть причину ухода из "Квартала" и рассказать правду о Зеленском. Мужчина приехал на мероприятие, зашел в зал, но через несколько минут вышел и больше не вернулся. Между тем полицейским сообщили, что помещение заминировано. Интересно, что на пресс-конференцию пришли и другие "кварталовцы".

Впоследствии журналистом пришло сообщение якобы от Манжосова, где тот жалуется на угрозы.

Мне все утро звонят, пишут, угрожают. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил решение,

– говорилось в сообщении.

Впоследствии Денис Манжосов вышел на связь в эфире одного из каналов и признался, что с начала года его телефон разрывается из-за выборов. Ему якобы звонили с разными и странными вопросами, касающихся Зеленского.

Он решил, что будет уместно дать пространное интервью. На вопрос, была ли проплаченной его пресс-конференция, он ответил, что не понимает, почему такая информация появилась.

Денис Манжосов о Зеленском: смотрите видео онлайн

Где сейчас Денис Манжосов?

В 2021 мужчина публиковал сообщение о том, что ищет сценаристов для работы на телевидении в Киеве.



Денис Манжосов / Фото из фейсбука Дениса Манжосова

В начале полномасштабного вторжения Денис Манжосов занялся волонтерством. Он собирал и перевозил вещи для украинских бойцов.

Последнее сообщение на странице юмориста вышло в июле 2022 года. Он появился в ролике 114 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ как репортер. Чем сейчас занимается Манжосов, неизвестно.

