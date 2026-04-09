Сестра Софии Ротару рассекретила, где живет певица во время войны
- София Ротару находится в Украине, в своем доме в Конча-Заспе, занимается садом и огородом.
- Она пока не планирует возвращаться на сцену, но может это сделать после победы Украины над Россией.
В последнее время известная украинская певица редко появляется на публике, из-за чего в сети начали распространяться различные слухи о ее местонахождении. В частности, поклонники предполагали, что София Ротару могла уехать за границу и ныне живет в Италии или США.
Впрочем, эти догадки опровергла ее сестра. О том, где сейчас находится артистка и чем занимается, Аурика рассказала в комментарии для программы "Наедине с Гламуром".
Оказалось, что София Ротару остается в Украине.
Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я – сад, огород,
– поделилась Аурика Ротару.
Она также отметила, что София Михайловна пока не планирует возвращаться на сцену. В то же время Аурика Ротару не исключила, что после победы Украины над Россией, София Ротару может снова порадовать поклонников своей музыкой.
Что известно об отношениях Аурики Ротару с сестрой?
- Аурика рассказывала, что они с сестрой нечасто видятся, но всегда поддерживают контакт.
- Когда есть возможность, они встречаются, гуляют на свежем воздухе и обсуждают семейные дела. Если же времени нет, они общаются по телефону, интересуясь, как прошел день и что нового происходит в семье. Об этом Аурика Ротару рассказала в интервью изданию "Главком".