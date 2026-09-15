Глория Хейнор спела на украинском: как теперь звучит ее легендарный трек I Will Survive

Американская певица Глория Хейнор решила поддержать нашу страну. Знаменитость изменила строку своего культового трека I Will Survive, и теперь он звучит на украинском.

Помогла ей в этом известная психолог Наталья Холоденко. Видео она опубликовала на своей странице в инстаграме.

В ролике Холоденко поет вместе с артисткой. Психолог призналась, что Глория оказалась очень искренним, теплым и открытым человеком. Она поблагодарила певицу за сочувствие к Украине.

Когда я встретилась с Глорией Хейнор, то подумала, скольким людям ее голос дал силы. И сколько боли стояло за ним. Она записала I Will Survive, когда восстанавливалась после операции на позвоночнике. Голос, который придал сил миллионам, принадлежал женщине, которая сама еще исцелялась. Вот какой урок я извлекаю из ее истории: ты можешь быть для кого-то опорой, пока сама еще ищешь свою. Твои раны не обесценивают того, что ты можешь дать другим,

– написала психолог.

Напомним, что свой музыкальный путь Глория Хейнор начала еще в 1960-х годах. Сначала она выступала в составе группы Soul Satisfiers, а мировую популярность завоевала в конце 1970-х.

В 1978 году певица выпустила альбом Love Tracks, в который и вошла ее самая известная песня I Will Survive. В ней речь идет о женщине, которая переживает разрыв с любимым, но находит в себе силы двигаться дальше. Песня стала главным хитом Глории Хейнор. В 1979 году I Will Survive возглавила чарт Billboard Hot 100. Впоследствии композиция принесла певице премию Грэмми в категории "Лучшая диско-композиция", а также вошла в список 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Тем временем ONUKA показала свою Эмми, которую получила еще в 2024 году, но только сейчас она прибыла в Украину.