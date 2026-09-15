Допомогла їй у цьому відома психологиня Наталія Холоденко. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

У ролику Холоденко співає разом з артисткою. Психологиня зізналася, що Глорія виявилася дуже щирою, теплою та відкритою людиною. Вона подякувала співачці за співчуття до України.

Коли я зустрілася з Глорією Гейнор, то подумала, скільком людям її голос дав сили. І скільки болю стояло за ним. Вона записала I Will Survive, коли відновлювалася після операції на хребті. Голос, який дав сили мільйонам, належав жінці, яка сама ще зцілювалася. Ось який урок я беру з її історії: ти можеш бути для когось опорою, поки сама ще шукаєш свою. Твої рани не знецінюють того, що ти можеш дати іншим,

– написала психологиня.

Нагадаємо, що свій музичний шлях Глорія Гейнор розпочала ще у 1960-х роках. Спочатку вона виступала у складі гурту Soul Satisfiers, а світову популярність здобула наприкінці 1970-х.

У 1978 році співачка випустила альбом Love Tracks, до якого увійшла її найвідоміша пісня I Will Survive. У ній йдеться про жінку, яка переживає розрив із коханим, але знаходить у собі сили рухатися далі. Пісня стала головним хітом Глорії Гейнор. У 1979 році I Will Survive очолила чарт Billboard Hot 100. Згодом композиція принесла співачці премію Греммі в категорії "Найкраща диско-композиція", а також увійшла до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Тим часом ONUKA показала свою Еммі, яку отримала ще у 2024 році, але тільки зараз вона приїхала до України.