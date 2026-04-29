В роскошных розовых платьях: Камилла и Мелания Трамп поразили образами на ужине в Белом доме

Во время визита в США король Чарльз и королева Камилла посетили государственный ужин в Белом доме.

Примечательно, что Мелания Трамп и Камилла выбрали для события розовые образы. На это обратило внимание издание BBC.

Дрескодом вечера был white tie – самый формальный стиль одежды. Для мужчин это фрак и белый галстук-бабочка, для женщин – длинное вечернее платье в пол и элегантные украшения.

Так, Королева Камилла надела вечернее платье насыщенного розового цвета от Фионы Клер. Ее look дополнило ожерелье из аметистов и бриллиантов, подаренное одной из бывших герцогинь Кентских королеве Виктории, а впоследствии передано королеве Марии. Также Ее Высочество добавила к наряду серьги, браслет и светлый клатч.

Первая леди США на торжественном событии появилась в нежно-розовом платье без бретелей от Christian Dior, дополнив образ молочно-белыми перчатками Dior. К нарядам она подобрала туфли-лодочки в тон и тоже серьги.

Что известно о визите Чарльза и Камиллы в США?

Визит короля Чарльза III и королевы Камиллы в США стал первым для Чарльза как монарха, а также первым государственным визитом британского короля в Соединенные Штаты с 2007 года. Поездка продлится четыре дня.

Во время пребывания в США Его Высочество принял участие в официальных мероприятиях в Вашингтоне. Также в рамках визита он с супругой посетит Нью-Йорк и Вирджинию. После этого король Чарльз планирует отправиться на Бермудские острова.