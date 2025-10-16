Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, Грег Чапкис, поделился редкими семейными фотографиями. Он показался с женой и двумя сыновьями.

Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на инстаграм Грега. На днях старший сын хореографа, Николя, отпраздновал день рождения, поэтому отец поздравил его 17-летием.

Грег Чапкис написал, что очень гордится старшим сыном. По словам хореографа, Николя вырос "удивительным юношей с большим сердцем", и добавил, чтобы парень всегда помнил, что является особенным.

Я всегда буду рядом с тобой, буду поддерживать тебя, что бы ни случилось. Не могу поверить, что тебе уже 17! Время летит так быстро. Иногда я невольно думаю о том, как сильно любил те дни, когда ты был маленьким. Я действительно наслаждался каждым мгновением твоего детства. Но видеть, кем ты становишься, делает меня таким гордым и счастливым,

– отметил Чапкис.

Семья Грега Чапкиса / фото из инстаграма хореографа

Для справки! Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года. Печальную весть сообщил его сын на своей странице в фейсбуке. Хореографу был 91 год. Народный артист Украины похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Что известно о Греге Чапкисе?