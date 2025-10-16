Сын Григория Чапкиса показался с женой и сыновьями: редкие фото семьи
- Грег Чапкис поделился семейными фотографиями с женой и двумя сыновьями в честь 17-летия старшего сына Николя.
- Чапкис выразил гордость за сына, назвав его "удивительным юношей с большим сердцем".
Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, Грег Чапкис, поделился редкими семейными фотографиями. Он показался с женой и двумя сыновьями.
Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на инстаграм Грега. На днях старший сын хореографа, Николя, отпраздновал день рождения, поэтому отец поздравил его 17-летием.
Грег Чапкис написал, что очень гордится старшим сыном. По словам хореографа, Николя вырос "удивительным юношей с большим сердцем", и добавил, чтобы парень всегда помнил, что является особенным.
Я всегда буду рядом с тобой, буду поддерживать тебя, что бы ни случилось. Не могу поверить, что тебе уже 17! Время летит так быстро. Иногда я невольно думаю о том, как сильно любил те дни, когда ты был маленьким. Я действительно наслаждался каждым мгновением твоего детства. Но видеть, кем ты становишься, делает меня таким гордым и счастливым,
– отметил Чапкис.
Семья Грега Чапкиса / фото из инстаграма хореографа
Для справки! Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года. Печальную весть сообщил его сын на своей странице в фейсбуке. Хореографу был 91 год. Народный артист Украины похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
Что известно о Греге Чапкисе?
Грег Чапкис – сын Григория Чапкиса от второго брака. У него есть сестра Лидия, которую родила первая жена отца.
Хореограф является владельцем школы танца Chapkis Dance в США.
Жену Грега зовут Эмбер. Супруги воспитывают двух сыновей: Николя и Максима.