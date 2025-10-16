Укр Рус
Show24 Українські зірки Син Григорія Чапкіса показався з дружиною і синами: рідкісні фото сім'ї
16 жовтня, 18:51
2

Син Григорія Чапкіса показався з дружиною і синами: рідкісні фото сім'ї

Марія Примич
Основні тези
  • Грег Чапкіс поділився сімейними фотографіями з дружиною і двома синами на честь 17-річчя старшого сина Ніколя.
  • Чапкіс висловив гордість за сина, назвавши його "дивовижним юнаком з великим серцем".

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, Грег Чапкіс, поділився рідкісними сімейними фотографіями. Він показався з дружиною і двома синами.

Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Грега. Днями старший син хореографа, Ніколя, відсвяткував день народження, тож батько привітав його 17-річчям. 

Дивіться також Григорію Чапкісу встановили пам'ятник через три роки після смерті: чому фанати спантеличені

Грег Чапкіс написав, що дуже пишається старшим сином. За словами хореографа, Ніколя виріс "дивовижним юнаком з великим серцем", і додав, щоб хлопець завжди пам'ятав, що є особливим. 

Я завжди буду поруч з тобою, підтримуватиму тебе, що б не сталося. Не можу повірити, що тобі вже 17! Час летить так швидко. Іноді я мимоволі думаю про те, як сильно любив ті дні, коли ти був маленьким. Я справді насолоджувався кожною миттю твого дитинства. Але бачити, ким ти стаєш, робить мене таким гордим і щасливим, 
– зазначив Чапкіс.

Сім'я Грега Чапкіса / фото з інстаграму хореографа

 

 

Для довідки! Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року. Сумну звістку сповістив його син на своїй сторінці у фейсбуці.  Хореографу був 91 рік. Народний артист України похований на Байковому кладовищі у Києві. 

Що відомо про Грега Чапкіса?

  • Грег Чапкіс – син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. У нього є сестра Лідія, яку народила перша дружина батька. 

  • Хореограф є власником школи танцю Chapkis Dance у США.

  • Дружину Грега звати Ембер. Подружжя виховує двох синів: Ніколя і Максима.