У мережі вже поширили відео, де показали, який тепер має вигляд могила танцівника. Водночас, уважні користувачі помітили помилку на пам'ятнику.

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Так, на Байковому кладовищі встановили гранітний пам'ятник, який містить кольоровий портрет Чапкіса, а також сходи. На монументі викарбувано напис: "Танець – це життя, живіть танцюючи".

Однак шанувальники виявили суттєву помилку в датах народження та смерті танцівника. На пам'ятнику вказані неправильні числа: Чапкіс народився 24 лютого, а помер 13 червня, а не у квітні та липні, як зазначено на монументі.

Як на встановлення пам'ятника Чапкісу відреагував його сина

Грег, який мешкає в США, поширив інстаграм-сторіс, де розповів про виклики, з якими довелося зіткнутися під час встановлення пам'ятника. За його словами, реалізація проєкту затягнулася через відстань та війну в Україні.

Вибач, тату, що так довго. Нелегко було зробити це з іншого кінця світу в країні, де йде війна. Деякі з твоїх "друзів" та колег давали багато порожніх обіцянок, а в підсумку просто хотіли від нас більшого. Ми з Лілією втратили багато часу через це. Тепер моє серце в спокої. Спочивай з миром, тату, ми сумуємо за тобою,

– зазначив син хореографа.



Грег Чапкіс відреагував на встановлення пам'ятника для батька / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, хореограф і танцівник пішов з життя 13 червня 2021 року у віці 92 років. Після тривалої хвороби Григорій Чапкіс помер в оточенні своєї родини.