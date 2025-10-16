Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Грега. Днями старший син хореографа, Ніколя, відсвяткував день народження, тож батько привітав його 17-річчям.

Грег Чапкіс написав, що дуже пишається старшим сином. За словами хореографа, Ніколя виріс "дивовижним юнаком з великим серцем", і додав, щоб хлопець завжди пам'ятав, що є особливим.

Я завжди буду поруч з тобою, підтримуватиму тебе, що б не сталося. Не можу повірити, що тобі вже 17! Час летить так швидко. Іноді я мимоволі думаю про те, як сильно любив ті дні, коли ти був маленьким. Я справді насолоджувався кожною миттю твого дитинства. Але бачити, ким ти стаєш, робить мене таким гордим і щасливим,

– зазначив Чапкіс.

Сім'я Грега Чапкіса / фото з інстаграму хореографа

Для довідки! Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року. Сумну звістку сповістив його син на своїй сторінці у фейсбуці. Хореографу був 91 рік. Народний артист України похований на Байковому кладовищі у Києві.

